Плата за визначеність: чому готові квартири восени подорожчають до 10%

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Ціни: у вересні–жовтні вартість "квадрата" в новобудовах зросте на 3–5%, а в готових об'єктах або будинках на фінальній стадії будівництва – до 7–10%.

у вересні–жовтні вартість "квадрата" в новобудовах зросте на 3–5%, а в готових об'єктах або будинках на фінальній стадії будівництва – до 7–10%. Собівартість: лише за перші 8 місяців року собівартість будівництва на заході України додала близько 10% через обстріли складів і виробництв, дорогу логістику та перехід на дорожчий імпорт.

лише за перші 8 місяців року собівартість будівництва на заході України додала близько 10% через обстріли складів і виробництв, дорогу логістику та перехід на дорожчий імпорт. Пріоритети: від 60% до 70% активних клієнтів шукають квартири з ремонтом або з терміном здачі цієї осені.

від 60% до 70% активних клієнтів шукають квартири з ремонтом або з терміном здачі цієї осені. Географія: понад 50% потенційних покупців розглядають Львів, Ужгород, Івано–Франківськ, Луцьк чи Тернопіль.

понад 50% потенційних покупців розглядають Львів, Ужгород, Івано–Франківськ, Луцьк чи Тернопіль. Прогноз на 2027: у фінансових планах на майбутнє девелопери орієнтуються на умовний курс долара 47–48 грн та закладають зростання собівартості робіт на 15–20%.

На скільки зросте вартість житла

Як пояснила комерційна директорка компанії Gazda Маріанна Бігунець, у вересні–жовтні вартість житла на первинному ринку може зрости щонайменше на 3–5%. Водночас у повністю готових або близьких до завершення об’єктах зростання цін може сягнути 7–10%.

Крім того, за оцінками аналітиків компанії, лише за перші 8 місяців цього року собівартість зведення одного квадратного метра в західних областях уже зросла приблизно на 10%. Чинниками такого зростання стали удари по складах і виробництвах, подорожчання логістики та заміна українських матеріалів дорожчими аналогами.

Проте це не означатиме, що вартість житла для покупця автоматично збільшиться на ті самі 10%, пояснює експертка. Забудовники поки стримують ціни завдяки сформованим запасам і власному прибутку. Втім, цей ресурс вичерпується, що неминуче підштовхне ринок до перегляду вартості "квадрата" вже найближчим часом.

Які квартири шукають українці

Окрема ситуація складається в готових ЖК або будинках, які здають цієї осені. Як зауважує Бігунець, 60–70% покупців шукатимуть житло з високим ступенем готовності або виконаним ремонтом.

"Восени покупець дедалі частіше "купуватиме" визначеність і безпеку. Чим ближче будинок до завершення, чим зрозуміліший термін заселення, тим менше ризиків… Тому ринок може дорожчати нерівномірно: найбільша цінова динаміка концентруватиметься навколо готових і близьких до завершення житлових комплексів", – пояснює директорка.

Тим часом понад половина клієнтів орієнтуються на відносно безпечні регіони – Львів, Ужгород, Івано-Франківськ, Луцьк та Тернопіль, здатних акумулювати до третини міжрегіонального попиту, зазначають у Gazda, яка працює на ринку Закарпаття. При цьому готова оселя вже зараз коштує на 20–30% більше за квартири в будинках, завершення яких очікується наприкінці року, і на 50–60% більше за проєкти 2027 року.

Портрет покупця та прогноз на 2027 рік

За даними девелопера, основними покупцями готових осель сьогодні є молоді сім'ї з дітьми, які формують близько 40% попиту. Ще 30% припадає на громадян віком 40–55 років, які переїхали з інших регіонів чи продали старе майно, до 10% – це батьки, які вирішують житлове питання дітей віком 18–25 років.

Що стосується наступного року, то головними чинниками ціноутворення стануть не стільки коливання валюти, скільки безпека, дефіцит кадрів, вартість робіт, логістика та енергетичні ризики. Тож, за оцінками Бігунець, у планах на 2027 рік девелопери закладають зростання собівартості на 15–20% та умовний курс долара 47–48 грн

Як підсумувала експертка, поточне осіннє подорожчання на 3–5% є лише початковим коригуванням ринку. Значно важливішим фактором для майбутніх цін стане саме та собівартість, яку забудовники закладуть у нові проєкти, що стартуватимуть наприкінці 2026-го і будуть завершуватися у 2027–2028 роках.