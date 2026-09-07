Подвійний продаж квартир: що перевірити перед купівлею, щоб не стати жертвою шахраїв
Купівля квартири в новобудові може обернутися втратою грошей, якщо один об'єкт продадуть кільком покупцям. В Україні діють механізми, які мають ускладнити такі схеми, однак перед угодою важливо самостійно перевірити документи на житло.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на ЛУН.
Як перевірити квартиру перед купівлею
Сьогодні захиститися від подвійного продажу квартири стало простіше, зокрема для новобудов, які почали будувати після 10 жовтня 2022 року. Майбутні квартири в таких проєктах реєструють ще до введення будинку в експлуатацію.
Перед купівлею варто попросити у забудовника два номери:
- ідентифікатор об'єкта будівництва;
- реєстраційний номер майбутньої квартири.
За ідентифікатором об'єкта на порталі Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва можна перевірити будівельні документи, зокрема інформацію про земельну ділянку, дозвіл на будівництво, проєкт і статус об'єкта.
Там же можна перевірити, чи не входить квартира до гарантійної частки. Такі квартири забудовник не має права продавати до введення будинку в експлуатацію.
Реєстраційний номер майбутньої квартири дозволяє перевірити її у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Там можна побачити площу об'єкта, власника та інформацію про можливі обтяження.
Що перевіряти у старіших будинках
Із житлом у старіших проєктах ситуація складніша, оскільки такого механізму захисту може не бути. У цьому випадку потрібно ретельно перевірити документи забудовника, дозвіл на будівництво, а також можливі арешти чи застави.
Окремо варто звірити характеристики квартири з документами. Наприклад, якщо вам продають квартиру на 20-му поверсі, а в будинку лише 18 поверхів, це очевидний привід зупинити угоду та з'ясувати ситуацію.
У разі сумнівів документи краще передати на перевірку незалежному юристу до підписання договору.
Читайте також про те, що в Україні конкуренція за однокімнатні квартири залишається на високому рівні: на ринку оренди на таке житло вчетверо більший попит, ніж на ринку купівлі. А у деяких областях на одну квартиру претендують понад 40 потенційних орендарів.
Раніше ми писали про те, що нерухомість в Києві не дешевшає навіть попри війну. В середньому однокімнатні квартири коштують 70 тисяч доларів, двокімнатні - понад 100 тисяч.