Плата за определенность: почему готовые квартиры осенью подорожают до 10%

В сентябре-октябре жилье на первичном рынке Украины может подорожать на 3-10%. Главными движками пересмотра цен становятся скачок себестоимости строительства и фактор безопасности, смещающий спрос покупателей в сторону готовых квартир и западных областей.
Почему квадратные метры дорожают, кто сейчас покупает недвижимость и какие цены девелоперы закладывают на 2027 год – в материале РБК-Украина.
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Как пояснила коммерческий директор компании Gazda Марианна Бигунец, в сентябре-октябре стоимость жилья на первичном рынке может вырасти по меньшей мере на 3–5%. В то же время, в полностью готовых или близких к завершению объектах рост цен может достичь 7–10%.
Кроме того, по оценкам аналитиков компании, только за первые 8 месяцев этого года себестоимость строительства одного квадратного метра в западных областях уже выросла примерно на 10%. Факторами такого роста стали удары по складам и производствам, удорожание логистики и замена украинских материалов более дорогими аналогами.
Однако это не будет означать, что стоимость жилья для покупателя автоматически увеличится на те же 10%, объясняет эксперт. Застройщики пока сдерживают цены благодаря сложившимся запасам и собственной прибыли. Впрочем, этот ресурс исчерпывается, что неизбежно подтолкнет рынок к пересмотру стоимости "квадрата" в ближайшее время.
Отдельная ситуация складывается в готовых ЖК или домах, сдающих этой осенью. Как отмечает Бигунец, 60–70% покупателей будут искать жилье с высокой степенью готовности или выполненным ремонтом.
"Осенью покупатель все чаще будет "покупать" определенность и безопасность. Чем ближе дом к завершению, чем понятнее срок заселения, тем меньше рисков… Поэтому рынок может дорожать неравномерно: наибольшая ценовая динамика будет концентрироваться вокруг готовых и близких к завершению жилых комплексов", – объясняет директор.
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Тем временем более половины клиентов ориентируются на относительно безопасные регионы – Львов, Ужгород, Ивано-Франковск, Луцк и Тернополь, способные аккумулировать до трети межрегионального спроса, отмечают в Gazda, которая работает на рынке Закарпатья. При этом готовый дом уже сейчас стоит на 20–30% больше квартир в домах, завершение которых ожидается в конце года, и на 50–60% больше проектов 2027 года.
По данным девелопера, основными покупателями готовых домов сегодня являются молодые семьи с детьми, которые формируют около 40% спроса. Еще 30% приходится на граждан в возрасте 40–55 лет, которые переехали из других регионов или продали старое имущество, до 10% – это родители, которые решают жилищный вопрос детей 18–25 лет.
Что касается следующего года, то главными факторами ценообразования будут не столько колебания валюты, сколько безопасность, дефицит кадров, стоимость работ, логистика и энергетические риски. По оценкам Бегунец, в планах на 2027 год девелоперы закладывают рост себестоимости на 15–20% и условный курс доллара 47–48 грн.
Как подытожила эксперт, текущее осеннее подорожание на 3–5% является лишь первоначальной корректировкой рынка. Значительно важнее для будущих цен станет именно та себестоимость, которую застройщики заложат в новые проекты, которые будут стартовать в конце 2026-го и будут завершаться в 2027–2028 годах.
Напомним, во втором квартале 2026 года годовой прирост цен на квартиры на первичном рынке достиг рекордных за последние пять лет 20,5%. Основными факторами стали рост себестоимости стройматериалов, логистики и зарплаты рабочих.