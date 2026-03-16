Плата за солдат та снаряди: стало відомо, скільки КНДР могла заробити на війні в Україні

Північна Корея могла заробити до 14,4 млрд доларів на участі своїх військ у російсько-українській війні та експорту зброї до РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap .

Згідно з даними останнього звіту про економічний вплив відправлення військ Кндр та експорту зброї до Росії, опублікованого Ім Су Хо з Інституту стратегії національної безпеки, вигода Пхеньяну – у мільярдах доларів.

Вважається, що Пхеньян з жовтня 2024 року чотири рази відправляв війська у РФ, мова йде про загальний контингент у понад 20 тисяч північнокорейських солдатів.

Згідно зі звітом, з серпня 2023 року по грудень минулого року Північна Корея, за оцінками, заробила на війні в Україні від 7,67 до 14,4 млрд доларів.

Прямі доходи від розгортання військ, включаючи підвищення заробітної плати солдатів та компенсації у разі смерті, оцінюються в 620 млн доларів. У звіті прогнозується, що Північна Корея отримуватиме 560 млн доларів щорічно лише від розгортання військ, якщо поточна ситуація збережеться.

Окрім того, існує висока ймовірність того, що Північна Корея отримує додаткову компенсацію за конфіденційні військові технології, деталі та матеріали пізніше.