Плата за солдат и снаряды: стало известно, сколько КНДР могла заработать на войне в Украине

Северная Корея могла заработать до 14,4 млрд долларов на участии своих войск в российско-украинской войне и экспорта оружия в РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap .

Согласно данным последнего отчета об экономическом влиянии отправки войск КНДР и экспорта оружия в Россию, опубликованного Им Су Хо из Института стратегии национальной безопасности, выгода Пхеньяна - в миллиардах долларов.

Считается, что Пхеньян с октября 2024 года четыре раза отправлял войска в РФ, речь идет об общем контингенте в более 20 тысяч северокорейских солдат.

Согласно отчету, с августа 2023 года по декабрь прошлого года Северная Корея, по оценкам, заработала на войне в Украине от 7,67 до 14,4 млрд долларов.

Прямые доходы от развертывания войск, включая повышение заработной платы солдат и компенсации в случае смерти, оцениваются в 620 млн долларов. В отчете прогнозируется, что Северная Корея будет получать 560 млн долларов ежегодно только от развертывания войск, если текущая ситуация сохранится.

Кроме того, существует высокая вероятность того, что Северная Корея получает дополнительную компенсацию за конфиденциальные военные технологии, детали и материалы позже.