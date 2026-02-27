"Пишатися нічим": Кім Чен Ин показав на параді солдатів, які воювали проти України
У Північній Кореї солдати, які воювали в Курській області на боці Росії, пройшли маршем під російським прапором. В українському МЗС нагадали про 6000 загиблих на війні проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис речника Міністерства закордонних справ України Георгія Тихиого у соцмережі Х.
"Вони можуть здаватися гордими, однак їм нема чим пишатися. У цьому пропагандистському фарсі бракує щонайменше 6000 північнокорейських солдатів, які того дня не марширували в Пхеньяні", - зазначив Тихий.
Речник наголосив, що вони загинули в незаконній агресивній війні за тисячі кілометрів від своєї країни, до якої не мали жодного стосунку.
На його думку, вкрай важливо, щоб увесь світ усвідомив, що північнокорейський диктатор Кім Чен Ин "не постачає це гарматне м'ясо" безкоштовно. Натомість він отримує конкретну та небезпечну підтримку від російського диктатора Володимира Путіна.
"Ми вважаємо, що це має турбувати кожну країну Індо-Тихоокеанського регіону, і ми знову підтверджуємо готовність України тісно співпрацювати для подолання спільних загроз безпеці, що виникають внаслідок поглиблення співпраці між Москвою та Пхеньяном", - додав Тихий.
Солдати КНДР на війні проти України
Нагадаємо, КНДР з перших років війни проти України постачає армії Росії боєприпаси, техніку та озброєння. Також вона періодично направляє своїх солдат для участі у бойових діях.
За даними розвідки, солдати КНДР, які перебувають у російській Курській області, беруть участь у координації розвідувальних операцій і допомагають Росії завдавати ударів по території України.
Також військові КНДР допомагають росіянам, керуючи безпілотниками та коригуючи удари по українських позиціях у Сумській області.
Згідно з даними британської розвідки, КНДР втратила 6 тисяч осіб під час бойових дій проти українських військ у Курській області. Це становить більше половини з приблизно 11 тисяч військовослужбовців, яких Північна Корея направила в регіон.
Розвідка підкреслює, що будь-які рішення про введення північнокорейських військ на територію України вимагають узгодження між Володимиром Путіним і Кім Чен Ином.