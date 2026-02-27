"Пишатися нічим": Кім Чен Ин показав на параді солдатів, які воювали проти України

У Північній Кореї солдати, які воювали в Курській області на боці Росії, пройшли маршем під російським прапором. В українському МЗС нагадали про 6000 загиблих на війні проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис речника Міністерства закордонних справ України Георгія Тихиого у соцмережі Х .

"Вони можуть здаватися гордими, однак їм нема чим пишатися. У цьому пропагандистському фарсі бракує щонайменше 6000 північнокорейських солдатів, які того дня не марширували в Пхеньяні", - зазначив Тихий.

Речник наголосив, що вони загинули в незаконній агресивній війні за тисячі кілометрів від своєї країни, до якої не мали жодного стосунку.

На його думку, вкрай важливо, щоб увесь світ усвідомив, що північнокорейський диктатор Кім Чен Ин "не постачає це гарматне м'ясо" безкоштовно. Натомість він отримує конкретну та небезпечну підтримку від російського диктатора Володимира Путіна.

What is missing from this propaganda charade are at least 6,000 North Korean soldiers who did not march in Pyongyang that day. They croaked in an illegal war of aggression eight thousand kilometers away, which they had… https://t.co/dI3WdyHzMX — Heorhii Tykhyi (@SpoxUkraineMFA) February 27, 2026

"Ми вважаємо, що це має турбувати кожну країну Індо-Тихоокеанського регіону, і ми знову підтверджуємо готовність України тісно співпрацювати для подолання спільних загроз безпеці, що виникають внаслідок поглиблення співпраці між Москвою та Пхеньяном", - додав Тихий.