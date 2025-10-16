Плануйте маршрут завчасно: у Києві частково обмежують рух популярним бульваром

Сьогодні й завтра у Києві частково обмежуватимуть рух популярним серед водіїв бульваром у Печерському районі.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).
У КМДА розповіли, посилаючись на КК "Київавтодор", що у столиці (як і вчора) частково обмежуватимуть рух бульваром Миколи Міхновського в Печерському районі:
Зазначається, що впродовж цих днів дорожники КП ШЕУ Печерського району ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття поблизу зупинок громадського транспорту:
У зв'язку з цим у місцях виконання робіт частково обмежать рух однією смугою.
Уточнюється, що обмеження діятимуть у вказані дати:
Насамкінець мешканцям і гостям столиці пояснили, що йдеться про ділянку бульвару:
"У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності", - підсумували у КМДА.
Варто зазначити, що бульвар Миколи Міхновського є важливою транспортною артерією столиці. Він пролягає у Печерському районі міста (через місцевості Наводничі, Звіринець, Чорна гора):
До нього прилучаються:
Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів вніс зміни до Правил дорожнього руху, тож тепер водіям деяких транспортних засобів дозволено рухатися смугами, призначеними для громадського транспорту.
Крім того, рух на головній вулиці Києва - Хрещатику - вирішили зупиняти щодня для вшанування хвилиною мовчання полеглих внаслідок збройної агресії РФ проти України захисників і мирних мешканців.
Після цього ми пояснювали, в яких випадках і для кого обмеження руху центральною артерією міста не діятиме.
Читайте також, коли у Києві з'являться цифрові спецперепустки для пересування транспортних засобів вночі - під час дії комендантської години.