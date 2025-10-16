UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Плануйте маршрут завчасно: у Києві частково обмежують рух популярним бульваром

Рух одним із бульварів столиці може бути ускладнено через ремонтні роботи (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Сьогодні й завтра у Києві частково обмежуватимуть рух популярним серед водіїв бульваром у Печерському районі.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Де саме в Києві обмежують рух та в які години

У КМДА розповіли, посилаючись на КК "Київавтодор", що у столиці (як і вчора) частково обмежуватимуть рух бульваром Миколи Міхновського в Печерському районі:

  • сьогодні (у четвер, 16 жовтня);
  • завтра (у п'ятницю, 17 жовтня).

Зазначається, що впродовж цих днів дорожники КП ШЕУ Печерського району ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття поблизу зупинок громадського транспорту:

  • "Вулиця Болсуновська";
  • "Вулиця Академіка Філатова".

У зв'язку з цим у місцях виконання робіт частково обмежать рух однією смугою.

Уточнюється, що обмеження діятимуть у вказані дати:

  • із 12:00;
  • до 20:00.

Часткове обмеження руху бульваром Миколи Міхновського (схема: kyivcity.gov.ua)

Насамкінець мешканцям і гостям столиці пояснили, що йдеться про ділянку бульвару:

  • від вулиці Великої Васильківської;
  • до вулиці Старонаводницької.

"У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності", - підсумували у КМДА.

Варто зазначити, що бульвар Миколи Міхновського є важливою транспортною артерією столиці. Він пролягає у Печерському районі міста (через місцевості Наводничі, Звіринець, Чорна гора):

  • від шляхопроводу через залізницю та річку Либідь;
  • до моста Патона.

До нього прилучаються:

  • Либідська площа (шляхопровід);
  • провулок Академіка Філатова;
  • вулиці Академіка Філатова, Товарна, Чеська, Іоанна Павла II, Професора Підвисоцького, Німанська;
  • Печерський міст (сполучає бульвар Лесі Українки, вулиці Михайла Бойчука та Бастіонну);
  • вулиці Курганівська, Болсуновська, Верхня;
  • Верхній провулок;
  • Наводницька площа;
  • вулиці Старонаводницька, Лаврська, Пирятинська (сполучаються сходами), Ломаківська;
  • Набережне та Наддніпрянське шосе.

Бульвар Миколи Міхновського у Києві (карта: google.com/maps)

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів вніс зміни до Правил дорожнього руху, тож тепер водіям деяких транспортних засобів дозволено рухатися смугами, призначеними для громадського транспорту.

Крім того, рух на головній вулиці Києва - Хрещатику - вирішили зупиняти щодня для вшанування хвилиною мовчання полеглих внаслідок збройної агресії РФ проти України захисників і мирних мешканців.

Після цього ми пояснювали, в яких випадках і для кого обмеження руху центральною артерією міста не діятиме.

Читайте також, коли у Києві з'являться цифрові спецперепустки для пересування транспортних засобів вночі - під час дії комендантської години.

