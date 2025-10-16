Плануйте маршрут завчасно: у Києві частково обмежують рух популярним бульваром

Де саме в Києві обмежують рух та в які години

У КМДА розповіли, посилаючись на КК "Київавтодор", що у столиці (як і вчора) частково обмежуватимуть рух бульваром Миколи Міхновського в Печерському районі:

сьогодні (у четвер, 16 жовтня);

завтра (у п'ятницю, 17 жовтня).

Зазначається, що впродовж цих днів дорожники КП ШЕУ Печерського району ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття поблизу зупинок громадського транспорту:

"Вулиця Болсуновська";

"Вулиця Академіка Філатова".

У зв'язку з цим у місцях виконання робіт частково обмежать рух однією смугою.

Уточнюється, що обмеження діятимуть у вказані дати:

із 12:00;

до 20:00.

Часткове обмеження руху бульваром Миколи Міхновського (схема: kyivcity.gov.ua)

Насамкінець мешканцям і гостям столиці пояснили, що йдеться про ділянку бульвару:

від вулиці Великої Васильківської;

до вулиці Старонаводницької.

"У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності", - підсумували у КМДА.

Варто зазначити, що бульвар Миколи Міхновського є важливою транспортною артерією столиці. Він пролягає у Печерському районі міста (через місцевості Наводничі, Звіринець, Чорна гора):

від шляхопроводу через залізницю та річку Либідь;

до моста Патона.

До нього прилучаються:

Либідська площа (шляхопровід);

провулок Академіка Філатова;

вулиці Академіка Філатова, Товарна, Чеська, Іоанна Павла II, Професора Підвисоцького, Німанська;

Печерський міст (сполучає бульвар Лесі Українки, вулиці Михайла Бойчука та Бастіонну);

вулиці Курганівська, Болсуновська, Верхня;

Верхній провулок;

Наводницька площа;

вулиці Старонаводницька, Лаврська, Пирятинська (сполучаються сходами), Ломаківська;

Набережне та Наддніпрянське шосе.

Бульвар Миколи Міхновського у Києві (карта: google.com/maps)