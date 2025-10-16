Планируйте маршрут заранее: в Киеве частично ограничивают движение по популярному бульвару

Сегодня и завтра в Киеве будут частично ограничивать движение по популярному среди водителей бульвару в Печерском районе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).
В КГГА рассказали, ссылаясь на КК "Киевавтодор", что в столице (как и вчера) будут частично ограничивать движение по бульвару Николая Михновского в Печерском районе:
Отмечается, что в течение этих дней дорожники КП ДЭУ Печерского района будут ремонтировать асфальтобетонное покрытие вблизи остановок общественного транспорта:
В связи с этим в местах выполнения работ частично ограничат движение одной полосой.
Уточняется, что ограничения будут действовать в указанные даты:
В завершение жителям и гостям столицы объяснили, что речь идет об участке бульвара:
"В коммунальной корпорации приносят извинения за временные неудобства", - подытожили в КГГА.
Стоит отметить, что бульвар Николая Михновского является важной транспортной артерией столицы. Он пролегает в Печерском районе города (через местности Наводничи, Зверинец, Черная гора):
К нему приобщаются:
Напомним, ранее Кабинет министров внес изменения в Правила дорожного движения, поэтому теперь водителям некоторых транспортных средств разрешено двигаться по полосам, предназначенным для общественного транспорта.
Кроме того, движение на главной улице Киева - Крещатике - решили останавливать ежедневно для почтения минутой молчания павших в результате вооруженной агрессии РФ против Украины защитников и мирных жителей.
После этого мы объясняли, в каких случаях и для кого ограничение движения по центральной артерии города действовать не будет.
Читайте также, когда в Киеве появятся цифровые спецпропуска для передвижения транспортных средств ночью - во время действия комендантского часа.