Плануйте маршрут завчасно: у Києві частково обмежують рух популярним бульваром

Рух одним із бульварів столиці може бути ускладнено через ремонтні роботи (фото: Getty Images)

Сьогодні й завтра у Києві частково обмежуватимуть рух популярним серед водіїв бульваром у Печерському районі.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Де саме в Києві обмежують рух та в які години У КМДА розповіли, посилаючись на КК "Київавтодор", що у столиці (як і вчора) частково обмежуватимуть рух бульваром Миколи Міхновського в Печерському районі: сьогодні (у четвер, 16 жовтня);

завтра (у п'ятницю, 17 жовтня). Зазначається, що впродовж цих днів дорожники КП ШЕУ Печерського району ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття поблизу зупинок громадського транспорту: "Вулиця Болсуновська";

"Вулиця Академіка Філатова". У зв'язку з цим у місцях виконання робіт частково обмежать рух однією смугою. Уточнюється, що обмеження діятимуть у вказані дати: із 12:00;

до 20:00. Часткове обмеження руху бульваром Миколи Міхновського (схема: kyivcity.gov.ua) Насамкінець мешканцям і гостям столиці пояснили, що йдеться про ділянку бульвару: від вулиці Великої Васильківської;

до вулиці Старонаводницької. "У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності", - підсумували у КМДА. Варто зазначити, що бульвар Миколи Міхновського є важливою транспортною артерією столиці. Він пролягає у Печерському районі міста (через місцевості Наводничі, Звіринець, Чорна гора): від шляхопроводу через залізницю та річку Либідь;

до моста Патона. До нього прилучаються: Либідська площа (шляхопровід);

провулок Академіка Філатова;

вулиці Академіка Філатова, Товарна, Чеська, Іоанна Павла II, Професора Підвисоцького, Німанська;

Печерський міст (сполучає бульвар Лесі Українки, вулиці Михайла Бойчука та Бастіонну);

вулиці Курганівська, Болсуновська, Верхня;

Верхній провулок;

Наводницька площа;

вулиці Старонаводницька, Лаврська, Пирятинська (сполучаються сходами), Ломаківська;

Набережне та Наддніпрянське шосе. Бульвар Миколи Міхновського у Києві (карта: google.com/maps)