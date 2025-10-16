Плануйте маршрут завчасно: у Києві частково обмежують рух популярним бульваром
Сьогодні й завтра у Києві частково обмежуватимуть рух популярним серед водіїв бульваром у Печерському районі.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).
Де саме в Києві обмежують рух та в які години
У КМДА розповіли, посилаючись на КК "Київавтодор", що у столиці (як і вчора) частково обмежуватимуть рух бульваром Миколи Міхновського в Печерському районі:
- сьогодні (у четвер, 16 жовтня);
- завтра (у п'ятницю, 17 жовтня).
Зазначається, що впродовж цих днів дорожники КП ШЕУ Печерського району ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття поблизу зупинок громадського транспорту:
- "Вулиця Болсуновська";
- "Вулиця Академіка Філатова".
У зв'язку з цим у місцях виконання робіт частково обмежать рух однією смугою.
Уточнюється, що обмеження діятимуть у вказані дати:
- із 12:00;
- до 20:00.
Часткове обмеження руху бульваром Миколи Міхновського (схема: kyivcity.gov.ua)
Насамкінець мешканцям і гостям столиці пояснили, що йдеться про ділянку бульвару:
- від вулиці Великої Васильківської;
- до вулиці Старонаводницької.
"У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності", - підсумували у КМДА.
Варто зазначити, що бульвар Миколи Міхновського є важливою транспортною артерією столиці. Він пролягає у Печерському районі міста (через місцевості Наводничі, Звіринець, Чорна гора):
- від шляхопроводу через залізницю та річку Либідь;
- до моста Патона.
До нього прилучаються:
- Либідська площа (шляхопровід);
- провулок Академіка Філатова;
- вулиці Академіка Філатова, Товарна, Чеська, Іоанна Павла II, Професора Підвисоцького, Німанська;
- Печерський міст (сполучає бульвар Лесі Українки, вулиці Михайла Бойчука та Бастіонну);
- вулиці Курганівська, Болсуновська, Верхня;
- Верхній провулок;
- Наводницька площа;
- вулиці Старонаводницька, Лаврська, Пирятинська (сполучаються сходами), Ломаківська;
- Набережне та Наддніпрянське шосе.
Бульвар Миколи Міхновського у Києві (карта: google.com/maps)
