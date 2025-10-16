Планируйте маршрут заранее: в Киеве частично ограничивают движение по популярному бульвару
Сегодня и завтра в Киеве будут частично ограничивать движение по популярному среди водителей бульвару в Печерском районе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Где именно в Киеве ограничивают движение и в какие часы
В КГГА рассказали, ссылаясь на КК "Киевавтодор", что в столице (как и вчера) будут частично ограничивать движение по бульвару Николая Михновского в Печерском районе:
- сегодня (в четверг, 16 октября);
- завтра (в пятницу, 17 октября).
Отмечается, что в течение этих дней дорожники КП ДЭУ Печерского района будут ремонтировать асфальтобетонное покрытие вблизи остановок общественного транспорта:
- "Улица Болсуновская";
- "Улица Академика Филатова".
В связи с этим в местах выполнения работ частично ограничат движение одной полосой.
Уточняется, что ограничения будут действовать в указанные даты:
- с 12:00;
- до 20:00.
Частичное ограничение движения по бульвару Николая Михновского (схема: kyivcity.gov.ua)
В завершение жителям и гостям столицы объяснили, что речь идет об участке бульвара:
- от улицы Большой Васильковской;
- до улицы Старонаводницкой.
"В коммунальной корпорации приносят извинения за временные неудобства", - подытожили в КГГА.
Стоит отметить, что бульвар Николая Михновского является важной транспортной артерией столицы. Он пролегает в Печерском районе города (через местности Наводничи, Зверинец, Черная гора):
- от путепровода через железную дорогу и реку Лыбидь;
- до моста Патона.
К нему приобщаются:
- Лыбедская площадь (путепровод);
- переулок Академика Филатова;
- улицы Академика Филатова, Товарная, Чешская, Иоанна Павла II, Профессора Подвысоцкого, Неманская;
- Печерский мост (соединяет бульвар Леси Украинки, улицы Михаила Бойчука и Бастионную);
- улицы Кургановская, Болсуновская, Верхняя;
- Верхний переулок;
- Наводницкая площадь;
- улицы Старонаводницкая, Лаврская, Пирятинская (соединяются лестницей), Ломаковская;
- Набережное и Надднепрянское шоссе.
Бульвар Николая Михновского в Киеве (карта: google.com/maps)
Напомним, ранее Кабинет министров внес изменения в Правила дорожного движения, поэтому теперь водителям некоторых транспортных средств разрешено двигаться по полосам, предназначенным для общественного транспорта.
Кроме того, движение на главной улице Киева - Крещатике - решили останавливать ежедневно для почтения минутой молчания павших в результате вооруженной агрессии РФ против Украины защитников и мирных жителей.
После этого мы объясняли, в каких случаях и для кого ограничение движения по центральной артерии города действовать не будет.
Читайте также, когда в Киеве появятся цифровые спецпропуска для передвижения транспортных средств ночью - во время действия комендантского часа.