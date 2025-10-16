Планируйте маршрут заранее: в Киеве частично ограничивают движение по популярному бульвару

Сегодня и завтра в Киеве будут частично ограничивать движение по популярному среди водителей бульвару в Печерском районе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Где именно в Киеве ограничивают движение и в какие часы

В КГГА рассказали, ссылаясь на КК "Киевавтодор", что в столице (как и вчера) будут частично ограничивать движение по бульвару Николая Михновского в Печерском районе:

сегодня (в четверг, 16 октября);

завтра (в пятницу, 17 октября).

Отмечается, что в течение этих дней дорожники КП ДЭУ Печерского района будут ремонтировать асфальтобетонное покрытие вблизи остановок общественного транспорта:

"Улица Болсуновская";

"Улица Академика Филатова".

В связи с этим в местах выполнения работ частично ограничат движение одной полосой.

Уточняется, что ограничения будут действовать в указанные даты:

с 12:00;

до 20:00.

Частичное ограничение движения по бульвару Николая Михновского (схема: kyivcity.gov.ua)

В завершение жителям и гостям столицы объяснили, что речь идет об участке бульвара:

от улицы Большой Васильковской;

до улицы Старонаводницкой.

"В коммунальной корпорации приносят извинения за временные неудобства", - подытожили в КГГА.

Стоит отметить, что бульвар Николая Михновского является важной транспортной артерией столицы. Он пролегает в Печерском районе города (через местности Наводничи, Зверинец, Черная гора):

от путепровода через железную дорогу и реку Лыбидь;

до моста Патона.

К нему приобщаются:

Лыбедская площадь (путепровод);

переулок Академика Филатова;

улицы Академика Филатова, Товарная, Чешская, Иоанна Павла II, Профессора Подвысоцкого, Неманская;

Печерский мост (соединяет бульвар Леси Украинки, улицы Михаила Бойчука и Бастионную);

улицы Кургановская, Болсуновская, Верхняя;

Верхний переулок;

Наводницкая площадь;

улицы Старонаводницкая, Лаврская, Пирятинская (соединяются лестницей), Ломаковская;

Набережное и Надднепрянское шоссе.

Бульвар Николая Михновского в Киеве (карта: google.com/maps)