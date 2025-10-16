ua en ru
Планируйте маршрут заранее: в Киеве частично ограничивают движение по популярному бульвару

Четверг 16 октября 2025 07:30
UA EN RU
Планируйте маршрут заранее: в Киеве частично ограничивают движение по популярному бульвару Движение по одному из бульваров столицы может быть затруднено из-за ремонтных работ (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Сегодня и завтра в Киеве будут частично ограничивать движение по популярному среди водителей бульвару в Печерском районе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Где именно в Киеве ограничивают движение и в какие часы

В КГГА рассказали, ссылаясь на КК "Киевавтодор", что в столице (как и вчера) будут частично ограничивать движение по бульвару Николая Михновского в Печерском районе:

  • сегодня (в четверг, 16 октября);
  • завтра (в пятницу, 17 октября).

Отмечается, что в течение этих дней дорожники КП ДЭУ Печерского района будут ремонтировать асфальтобетонное покрытие вблизи остановок общественного транспорта:

  • "Улица Болсуновская";
  • "Улица Академика Филатова".

В связи с этим в местах выполнения работ частично ограничат движение одной полосой.

Уточняется, что ограничения будут действовать в указанные даты:

  • с 12:00;
  • до 20:00.

Планируйте маршрут заранее: в Киеве частично ограничивают движение по популярному бульваруЧастичное ограничение движения по бульвару Николая Михновского (схема: kyivcity.gov.ua)

В завершение жителям и гостям столицы объяснили, что речь идет об участке бульвара:

  • от улицы Большой Васильковской;
  • до улицы Старонаводницкой.

"В коммунальной корпорации приносят извинения за временные неудобства", - подытожили в КГГА.

Стоит отметить, что бульвар Николая Михновского является важной транспортной артерией столицы. Он пролегает в Печерском районе города (через местности Наводничи, Зверинец, Черная гора):

  • от путепровода через железную дорогу и реку Лыбидь;
  • до моста Патона.

К нему приобщаются:

  • Лыбедская площадь (путепровод);
  • переулок Академика Филатова;
  • улицы Академика Филатова, Товарная, Чешская, Иоанна Павла II, Профессора Подвысоцкого, Неманская;
  • Печерский мост (соединяет бульвар Леси Украинки, улицы Михаила Бойчука и Бастионную);
  • улицы Кургановская, Болсуновская, Верхняя;
  • Верхний переулок;
  • Наводницкая площадь;
  • улицы Старонаводницкая, Лаврская, Пирятинская (соединяются лестницей), Ломаковская;
  • Набережное и Надднепрянское шоссе.

Планируйте маршрут заранее: в Киеве частично ограничивают движение по популярному бульваруБульвар Николая Михновского в Киеве (карта: google.com/maps)

Напомним, ранее Кабинет министров внес изменения в Правила дорожного движения, поэтому теперь водителям некоторых транспортных средств разрешено двигаться по полосам, предназначенным для общественного транспорта.

Кроме того, движение на главной улице Киева - Крещатике - решили останавливать ежедневно для почтения минутой молчания павших в результате вооруженной агрессии РФ против Украины защитников и мирных жителей.

После этого мы объясняли, в каких случаях и для кого ограничение движения по центральной артерии города действовать не будет.

Читайте также, когда в Киеве появятся цифровые спецпропуска для передвижения транспортных средств ночью - во время действия комендантского часа.

