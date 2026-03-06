Планував підірвати військового, а потім - рятувальників: у Києві затримали агента РФ

"Спочатку зловмисник мав закласти саморобний вибуховий пристрій під автомобіль українського воїна. Далі терорист планував дистанційно підірвати бомбу в момент підходу військового до машини. А після прибуття на місце події екстрених служб, мала спрацювати ще одна вибухівка, закладена поруч", - сказано в заяві.

СБУ завчасно викрили задум ворога та затримала зловмисника за місцем проживання, коли він споряджав вибухівку мобільними телефонами для віддаленої активації.

Згідно з матеріалами справи, підготовкою теракту займався різноробочий з Південного Кавказу, який тривалий час проживав у Києві та якого завербували росіяни. Зокрема, окупанти помітили чоловіка, коли той шукав "швидких заробітків" в Telegram.

Комплектуючі для вибухівки купував онлайн

Російські куратори надали фігуранту інструкцію з виготовлення саморобних бомб з підручних засобів, після чого іноземець купував комплектуючі через сайти.

Фото: затриманий агент РФ (t.me/SBUkr)

Після виготовлення вибухівки він мав прибути до запаркованого авто військового і закласти одну з вибухівок під капот, а іншу - поруч.

Під час обшуків у зловмисника виявили саморобну бомбу, компоненти для її виготовлення, смартфон із доказами співпраці з ворогом та бойові гранати.

Агенту РФ повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (готування до терористичного акту). Йому загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.