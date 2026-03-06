Планировал взорвать военного, а потом - спасателей: в Киеве задержали агента РФ

"Сначала злоумышленник должен был заложить самодельное взрывное устройство под автомобиль украинского воина. Далее террорист планировал дистанционно взорвать бомбу в момент подхода военного к машине. А после прибытия на место происшествия экстренных служб, должна была сработать еще одна взрывчатка, заложенная рядом", - сказано в заявлении.

СБУ заблаговременно разоблачили замысел врага и задержала злоумышленника по месту жительства, когда он снаряжал взрывчатку мобильными телефонами для удаленной активации.

Согласно материалам дела, подготовкой теракта занимался разнорабочий с Южного Кавказа, который долгое время проживал в Киеве и которого завербовали россияне. В частности, оккупанты заметили мужчину, когда тот искал "быстрых заработков" в Telegram.

Комплектующие для взрывчатки покупал онлайн

Российские кураторы предоставили фигуранту инструкцию по изготовлению самодельных бомб из подручных средств, после чего иностранец покупал комплектующие через сайты.

Фото: задержанный агент РФ (t.me/SBUkr)

После изготовления взрывчатки он должен был прибыть к запаркованному авто военного и заложить одну из взрывчаток под капот, а другую - рядом.

Во время обысков у злоумышленника обнаружили самодельную бомбу, компоненты для ее изготовления, смартфон с доказательствами сотрудничества с врагом и боевые гранаты.

Агенту РФ сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (приготовление к террористическому акту). Ему грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.