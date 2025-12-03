UA

Плану "Б" немає: Рютте сказав, що буде у разі провалу переговорів щодо України

Фото: генеральний секретар НАТО Марк Рютте (Getty Images)
Автор: Антон Корж

НАТО не має плану "Б" на той випадок, якщо переговори щодо припинення війни в Україні завершаться провалом, а США відмовляться постачати зброю. В імовірність такого сценарію НАТО не вірить.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію генерального секретаря НАТО Марка Рютте.

Відповідаючи на питання щодо того, чи є у НАТО план на випадок, якщо переговори України та РФ проваляться, а США перестануть постачати зброю Києву навіть за гроші, Рютте сказав, що такий сценарій неможливий.

"США дуже послідовно підтримують Україну, як і всі союзники по НАТО. США заявили нам, що вони хочуть постачати Україні необхідну зброю, як летальну, так і нелетальну. Але ми очікуємо, що європейці та канадці активізуються, коли справа дійде до оплати", - зазначив він.

За словами Рютте, мова йде про ініціативу PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), яка дозволяє Україні отримувати необхідну зброю з США за гроші союзників. За цією програмою постачаються системи протиповітряної оборони Patriot та ракети PAC-3 до них, а також багато іншого озброєння.

"І це велика програма, яка почалася в липні. Я думаю, що до кінця року в Україну будуть доставлені ці критично важливі матеріали на суму в 5 мільярдів", - зазначив генеральний секретар НАТО.

Нагадаємо, раніше Рютте заявив, що союзники повинні щомісяця виділяти щонайменше 1 млрд доларів на постачання американського озброєння для України. Він сказав це після того, як Україна попросила європейських союзників виділити додаткові мільярди євро до кінця року.

Також під час пресконференції Рютте зазначив, що потік постачання озброєння до України не перерветься. Це стане найкращим сигналом для російського диктатора Володимира Путіна, що Кремлю час йти на мирну угоду.

Тим часом адміністрація президента США Дональда Трампа затвердила перші два пакети військової допомоги Україні за програмою PURL. Проте попри великий зиск для американської оборонної промисловості серед європейських країн є побоювання, що Трамп "у роздратуванні" може повністю припинити підтримку України - якщо Київ не стане погоджуватися на американські "мирні плани".

