Плана "Б" нет: Рютте сказал, что будет в случае провала переговоров по Украине

НАТО не имеет плана "Б" на тот случай, если переговоры о прекращении войны в Украине завершатся провалом, а США откажутся поставлять оружие. В вероятность такого сценария НАТО не верит.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию генерального секретаря НАТО Марка Рютте.
Отвечая на вопрос относительно того, есть ли у НАТО план на случай, если переговоры Украины и РФ провалятся, а США перестанут поставлять оружие Киеву даже за деньги, Рютте сказал, что такой сценарий невозможен.
"США очень последовательно поддерживают Украину, как и все союзники по НАТО. США заявили нам, что они хотят поставлять Украине необходимое оружие, как летальное, так и нелетальное. Но мы ожидаем, что европейцы и канадцы активизируются, когда дело дойдет до оплаты", - отметил он.
По словам Рютте, речь идет об инициативе PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), которая позволяет Украине получать необходимое оружие из США за деньги союзников. По этой программе поставляются системы противовоздушной обороны Patriot и ракеты PAC-3 к ним, а также много другого вооружения.
"И это большая программа, которая началась в июле. Я думаю, что до конца года в Украину будут доставлены эти критически важные материалы на сумму в 5 миллиардов", - отметил генеральный секретарь НАТО.
Напомним, ранее Рютте заявил, что союзники должны ежемесячно выделять не менее 1 млрд долларов на поставки американского вооружения для Украины. Он сказал это после того, как Украина попросила европейских союзников выделить дополнительные миллиарды евро до конца года.
Также во время пресс-конференции Рютте отметил, что поток поставок вооружения в Украину не прервется. Это станет лучшим сигналом для российского диктатора Владимира Путина, что Кремлю пора идти на мирное соглашение.
Тем временем администрация президента США Дональда Трампа утвердила первые два пакета военной помощи Украине по программе PURL. Однако несмотря на большую выгоду для американской оборонной промышленности среди европейских стран есть опасения, что Трамп "в раздражении" может полностью прекратить поддержку Украины - если Киев не станет соглашаться на американские "мирные планы".