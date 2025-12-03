Плану "Б" немає: Рютте сказав, що буде у разі провалу переговорів щодо України

НАТО не має плану "Б" на той випадок, якщо переговори щодо припинення війни в Україні завершаться провалом, а США відмовляться постачати зброю. В імовірність такого сценарію НАТО не вірить.

Відповідаючи на питання щодо того, чи є у НАТО план на випадок, якщо переговори України та РФ проваляться, а США перестануть постачати зброю Києву навіть за гроші, Рютте сказав, що такий сценарій неможливий.

"США дуже послідовно підтримують Україну, як і всі союзники по НАТО. США заявили нам, що вони хочуть постачати Україні необхідну зброю, як летальну, так і нелетальну. Але ми очікуємо, що європейці та канадці активізуються, коли справа дійде до оплати", - зазначив він.

За словами Рютте, мова йде про ініціативу PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), яка дозволяє Україні отримувати необхідну зброю з США за гроші союзників. За цією програмою постачаються системи протиповітряної оборони Patriot та ракети PAC-3 до них, а також багато іншого озброєння.

"І це велика програма, яка почалася в липні. Я думаю, що до кінця року в Україну будуть доставлені ці критично важливі матеріали на суму в 5 мільярдів", - зазначив генеральний секретар НАТО.