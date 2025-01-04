Плани України із виробництва ракет і дронів та переобрання Джонсона: новини за 3 січня

Україна планує виробити 3 тисячі ракет та 30 тисяч далекобійних дронів. Тим часом Палата представників США вдруге підтримала кандидатуру Майка Джонсона на посаду спікера.

Більш детально про те, що сталося у п'ятницю, 3 січня, - у матеріалі РБК-Україна .

Україна планує виробити 3 тисячі ракет та 30 тисяч далекобійних дронів

Президент України Володимир Зеленський доручив виробити 30 тисяч далекобійних дронів. Також українські підприємства планують виготовити близько 3 тисячі ракет.

Загалом на оборону і безпеку у 2025 році заклали 2 трлн 230 млрд гривень. Кошти платників податків з держбюджету будуть направлятися на ці потреби. Видатки на озброєння та військову техніку становитимуть щонайменше 739 млрд гривень.

Українські підприємства оборонно-промислового комплексу планують наростити виробничі спроможності до 30 млрд доларів. У межах проекту "Зброя перемоги" уряд запустить довготривалі контракти з виробниками на 3-5 років.

Джонсона переобрали спікером Палати представників США

Палата представників США підтримала кандидатуру Майка Джонсона на посаду спікера. За нього проголосували майже всі республіканці в нижній палаті Конгресу.

Як пише NYT, Джонсон набрав 218 необхідних голосів конгресменів, щоб стати спікером Палати представників США.

При цьому Хакім Джеффріс - лідер демократичної меншості у Палаті представників - набрав 215 голосів.

Таку кількість голосів Джонсон зміг отримати завдяки конгресменам Ральфу Норману і Кіту Селфу, які вирішили підтримати його кандидатуру. Спочатку вони голосували за інших кандидатів.

Стала відома дата наступного засідання у форматі "Рамштайн"

Нове засідання з оборони України у форматі "Рамштайн" відбудеться наступного тижня. Засідання заплановане на 9 січня.

Глава Пентагону Ллойд Остін головуватиме під час зустрічі Контактної групи з питань оборони України.

Зустріч відбудеться в очному форматі. Це буде 25 засідання Контактної групи.

Учасники "Рамштайну" під час засідання сфокусують увагу на тому, як забезпечити практичні й скоординовані кроки, щоби посилити обороноздатність України зараз і в майбутньому.

В Україні розробляють крилату ракету "Трембіта"

Видання The Telegraph писало про те, що українська ракета "Трембіта" "може стати найбільшим символом України прагнення до автономності вогневої потужності". Зокрема наразі ведеться виробництво покращеної версії, яка буде здатна "дістати" до Москви.

Як зазначив авіаційний експерт Валерій Романенко, не виключено, що ракету "Трембіта" почнуть застосовувати для ударів по російських цілях вже цього року. Однак її ще потрібно доопрацювати.

Детальніше про те, що відомо про ракету "Трембіта" і на якій стадії перебуває розробка, - у матеріалі РБК-Україна.

Зеленський анонсував зустрічі та перемовини щодо посилення ППО

Як розповів президент Володимир Зеленський, невдовзі представники України проведуть низку зустрічей із закордонними партнерами. Це необхідно для того, щоб посилити протиповітряну оборону країни.

Зеленський звернув увагу на те, що лише за перші три дні нового року російська армія застосувала проти українських міст і сіл понад 300 ударних дронів та близько 20 ракет, зокрема балістичних.

Він нагадав, що Україні потрібно постійно поповнювати запас ракет для ППО. А також збільшувати спроможність мобільних вогневих груп.

"Я вдячний усім партнерам, які допомагають. Готуємося до зустрічей і перемовин наступного тижня заради більшої міцності нашої протиповітряної оборони. Графік відповідної роботи вже попередньо погоджений", - заявив президент.

США оголосять нову військову допомогу Україні найближчими днями

Сполучені Штати Америки планують оголосити нову військову допомогу Україні. Це відбудеться найближчими днями. Про це повідомив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джон Кірбі.

Він не уточнив дату, коли оголосять новий пакет військової допомоги Україні, а також яку саме зброю отримають українські захисники.