Україна готується бити по РФ ракетами "Трембіта". The Telegraph дізнався деталі
Україна готується бити по РФ ракетами "Трембіта". Наразі ведеться виробництво покращеної версії, яка зможе долетіти до Москви.
Проо це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.
Як пише видання, нова українська крилата ракета "Трембіта" "може стати найбільшим символом України прагнення до автономності вогневої потужності".
"Очікуючи того дня, коли в неї закінчаться спеціальні американські боєприпаси - передусім, балістичні ракети армійської тактичної ракетної системи (ATACMS) радіусом дії 190 миль (понад 300 км, - ред), Україна готується створювати "Трембіту" та інші боєприпаси великої дальності глибокого ураження", - йдеться у статті.
Що відомо про ракету "Трембіта"
Описуючи це озброєння, журналісти зазначають, що ця ракета має завдовжки всього сім футів (близько 2 м, - ред) і вагу 200 фунтів (близько 100 кг, - ред).
"Трембіта" поєднує в собі гучний імпульсний реактивний двигун із простою конструкцією - трубчастий фюзеляж і квадратне крило - і просте наведення, GPS. Ця простота надає "Трембіті" найкращу рису - низьку вартість", - зазначають автори.
Базова "Трембіта", яка розробляється з 2023 року, коштує всього 10 тисяч доларів. Вона має радіус дії лише 90 миль (майже 145 км, - ред) і 40-фунтову боєголовку (понад 12 м, - ред).
Українська фірма, як пише The Telegraph, яка будує "Трембіту", працює над більшою, дальнішою версією, яка "повинна мати можливість досягти Москви, що знаходиться в 400 милях (майже 650 км, - ред) від українського кордону".
"Ця версія, яка має бути готова приблизно через рік, безсумнівно коштуватиме понад 10 тисяч доларів, але все одно буде потенційно найдешевшим боєприпасом глибокого удару у світі", - пишуть журналісти, додаючи, що, наприклад, ATACMS коштує понад 1 млн доларів.
"Трембіта" - це не ATACMS, Storm Shadow чи SCALP
Як пише видання, "Трембіта" не може зрівнялась з ATACMS, Storm Shadow чи SCALP, бо їй не вистачає "корисного навантаження американського боєприпасу, проникаючої сили британських і французьких боєприпасів і точності всіх трьох".
"Шквал "Трембіт" може добре спрацювати, скажімо, проти розгалуженого фабричного комплексу. Хоча, можливо, це не так добре спрацює проти підземних командних бункерів", - зазначають автори.
Як резюмується, більше покладаючись на власну зброю, "українцям, можливо, доведеться вдатися до іншого набору цілей".
Як раніше повідомлялось, Україна розробляє ракету, що долетить до Москви, і ще понад 10 проектів.
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