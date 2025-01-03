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Україна готується бити по РФ ракетами "Трембіта". The Telegraph дізнався деталі

Україна, П'ятниця 03 січня 2025 11:45
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Україна готується бити по РФ ракетами "Трембіта". The Telegraph дізнався деталі Фото: Україна готується бити по РФ ракетами "Трембіта" (кадр з відео)
Автор: Наталія Гурковська

Україна готується бити по РФ ракетами "Трембіта". Наразі ведеться виробництво покращеної версії, яка зможе долетіти до Москви.

Проо це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.

Як пише видання, нова українська крилата ракета "Трембіта" "може стати найбільшим символом України прагнення до автономності вогневої потужності".

"Очікуючи того дня, коли в неї закінчаться спеціальні американські боєприпаси - передусім, балістичні ракети армійської тактичної ракетної системи (ATACMS) радіусом дії 190 миль (понад 300 км, - ред), Україна готується створювати "Трембіту" та інші боєприпаси великої дальності глибокого ураження", - йдеться у статті.

Що відомо про ракету "Трембіта"

Описуючи це озброєння, журналісти зазначають, що ця ракета має завдовжки всього сім футів (близько 2 м, - ред) і вагу 200 фунтів (близько 100 кг, - ред).

"Трембіта" поєднує в собі гучний імпульсний реактивний двигун із простою конструкцією - трубчастий фюзеляж і квадратне крило - і просте наведення, GPS. Ця простота надає "Трембіті" найкращу рису - низьку вартість", - зазначають автори.

Базова "Трембіта", яка розробляється з 2023 року, коштує всього 10 тисяч доларів. Вона має радіус дії лише 90 миль (майже 145 км, - ред) і 40-фунтову боєголовку (понад 12 м, - ред).

Українська фірма, як пише The Telegraph, яка будує "Трембіту", працює над більшою, дальнішою версією, яка "повинна мати можливість досягти Москви, що знаходиться в 400 милях (майже 650 км, - ред) від українського кордону".

"Ця версія, яка має бути готова приблизно через рік, безсумнівно коштуватиме понад 10 тисяч доларів, але все одно буде потенційно найдешевшим боєприпасом глибокого удару у світі", - пишуть журналісти, додаючи, що, наприклад, ATACMS коштує понад 1 млн доларів.

"Трембіта" - це не ATACMS, Storm Shadow чи SCALP

Як пише видання, "Трембіта" не може зрівнялась з ATACMS, Storm Shadow чи SCALP, бо їй не вистачає "корисного навантаження американського боєприпасу, проникаючої сили британських і французьких боєприпасів і точності всіх трьох".

"Шквал "Трембіт" може добре спрацювати, скажімо, проти розгалуженого фабричного комплексу. Хоча, можливо, це не так добре спрацює проти підземних командних бункерів", - зазначають автори.

Як резюмується, більше покладаючись на власну зброю, "українцям, можливо, доведеться вдатися до іншого набору цілей".

Як раніше повідомлялось, Україна розробляє ракету, що долетить до Москви, і ще понад 10 проектів.

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