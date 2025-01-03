ЗМІ дізналися дату наступного засідання у форматі "Рамштайн"

Нове засідання з оборони України у форматі "Рамштайн" відбудеться наступного тижня. Засідання заплановане на 9 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Варто зазначити, що раніше міністр оборони України Рустем Умєров заявляв, що нове засідання "Рамштайну" відбудеться у січні 2025 року. Проте глава Міноборони не озвучував дату, на яку заплановане засідання.

Зустріч відбудеться в очному форматі. Це буде 25 засідання Контактної групи.

Як зазначили в офісі громадських зв’язків авіабази "Рамштайн", глава Пентагону Ллойд Остін головуватиме під час зустрічі Контактної групи з питань оборони України.

"Наступне засідання у форматі "Рамштайн" відбудеться 9 січня 2025 року", - повідомляє видання.

Формат "Рамштайн"

Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення Росії союзники України створили окремий формат для допомоги України. Першу зустріч Контактна група з оборони України провела на американській авіабазі "Рамштайн" у Німеччині. Після цього засідання партнерів отримали однойменну назву.

Засідання "Рамштайну" проходять в очному форматі та онлайн.

У жовтні 2024 року у Німеччині мало відбудеться чергова зустріч партнерів, яку мав очолити президент США Джо Байден. Також очікувалася участь президента України Володимира Зеленського.

Проте очне засідання скасували, оскільки Байден переніс свій візит до Німеччини через потужний ураган, який накрив Флориду.

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