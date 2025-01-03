В Пентагоні підтвердили засідання "Рамштайну" в січні та назвали його мету

Учасники "Рамштайну" під час засідання сфокусують увагу на тому, як забезпечити практичні й скоординовані кроки, щоби посилити обороноздатність України зараз і в майбутньому.

Про це заявила заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг .

Сінгх розповіла, що 7 січня глава Пентагону Ллойд Остін вирушить до Німеччини на 25-те засідання Контактної групи з питань оборони України. Вона зауважила, що міністр має на меті підтвердити незмінну підтримку України з боку США.

"Разом з міністрами оборони та військовими лідерами з усього світу міністр Остін зосередиться на наданні практичної та скоординованої підтримки, яка посилить здатність України захищати себе сьогодні та стримувати агресію в майбутньому", - наголосила вона.

Водночас прессекретар зазначила, що Пентагон повідомить більше подробиць про офіційні заходи Міністра оборони США найближчими днями.