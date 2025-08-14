Плани Трампа на зустріч із Зеленським і Путіним та бої під Добропіллям: новини за 13 серпня

Трамп хоче провести негайну зустріч за участю Зеленського і Путіна і назвав умову

Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий провести зустріч - за участю президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна.

За його словами, така зустріч можлива, якщо саміт на Алясці "пройде добре".

"Вони застрягли і їх знищують": Трегубов про просування РФ у напрямку Добропілля

Невеликі підрозділи російських військ, які просувалися біля Добропілля на Покровському напрямку, зараз виявляються і ліквідуються силами оборони України, зазначив речник ОСУВ "Дніпро" Віктор Трегубов.

Він уточнив, що не варто ні применшувати, ні перебільшувати загрозу.

Супутники NASA зафіксували наслідки атаки дронів на НПЗ у Брянській області

Супутники NASA зафіксували масштабну пожежу на території нафтоперекачувальної станції "Унеча" в Брянській області РФ.

За попередніми даними, загоряння стало наслідком влучання безпілотників.

"Нафтогаз" отримав рекордний кредит 500 млн євро під гарантію ЄС, - Свириденко

"Нафтогаз" і ЄБРР підписали рекордну для України угоду на 500 млн євро на закупівлю газу, розповіла прем'єр Юлія Свириденко.

За її словами, вперше такий кредит надається під гарантію ЄС без державної гарантії України.

Росія в липні оновила рекорд ударів дронами по Україні, - розвідка Британії

Росія в липні 2025 року встановила новий рекорд із дронових ударів по Україні. За місяць росіяни випустили 6200 безпілотників, повідомила британська розвідка.

У липні також було зафіксовано кілька щоденних рекордів використання дронів-камікадзе.