"Нафтогаз" отримав рекордний кредит 500 млн євро під гарантію ЄС, - Свириденко

"Нафтогаз" та ЄБРР підписали рекордну для України угоду на 500 млн євро на закупівлю газу. Вперше такий кредит надається під гарантію ЄС без державної гарантії України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву премʼєр-міністр України Юлії Свириденко.

"Нафтогаз" та ЄБРР підписали рекордну для України угоду - 500 млн євро на закупівлю газу. Це найбільший проєкт банку в нашій країні", - наголосила прем'єр. За її словами, найважливіше, що вперше такий кредит надається під гарантію ЄС, без державної гарантії України. "Це дозволить Україні краще підготуватися до опалювального сезону та забезпечити українські домівки теплом і світлом навіть у найскладніші дні зими", - пояснила Свириденко. Вона також висловила вдячність ЄБРР та ЄС за підтримку, а команді уряду та "Нафтогазу" - за професійну роботу.