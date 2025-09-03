Плани є: міністр оборони Британії підтвердив готовність відправити війська в Україну
Міністр оборони Британії Джон Гілі підтвердив плани відправити в Україну війська після того, як війна завершиться. Але говорити про подробиці він відмовився, пояснивши це міркуваннями безпеки.
Про це Гілі заявив під час пресконференції в Києві у відповідь на запитання кореспондента РБК-Україна.
Гілі підтвердив заяву прем'єр-міністра Британії Кіра Стармера про те, що Британія готова до відправлення військових. За його словами, це станеться, коли війна в Україні припиниться.
При цьому Гілі відмовився розкривати подробиці, оскільки, за його словами, це тільки зробить російського диктатора Володимира Путіна "більш обізнаним".
"Усі країни, які брали участь в обговореннях, на яких я головував сьогодні разом із вашим міністром оборони Денисом Шмигалем, рішуче налаштовані не розкривати деталей наших планів, оскільки це лише зробило б Путіна більш обізнаним", - сказав він.
Гілі запевнив, що плани та зобов'язання існують. Вони стосуються відправлення в Україну літаків, кораблів або наземних військ.
"Дозвольте запевнити вас, що ці плани та зобов’язання щодо відправлення літаків, кораблів чи військ є значними та реальними. Ми віримо, що мир можливий, і ми повинні бути готові, коли цей мир настане", - резюмував міністр.
Підготовка гарантій безпеки для України
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський обіцяв, що вже цього тижня Україна разом із партнерами підготує письмові гарантії безпеки. Базова платформа вже є - днями Зеленський озвучив три ключові блоки гарантій безпеки для України. Йдеться про збереження армії, співпрацю з країнами НАТО та санкції проти Росії.
Своєю чергою, глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявляла, що обговорення гарантій безпеки для України проходять "дуже добре".
За її словами, після будь-якої мирної угоди Україні знадобиться від Європи досить значна кількість солдатів, які допоможуть запобігти повторній агресії. Вона також підкреслила, що країни-партнери України склали чітку дорожню карту з питання надання гарантій безпеки.