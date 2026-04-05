Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Planet Labs приховує супутникові знімки Ірану на прохання США

04:55 05.04.2026 Нд
2 хв
Йдеться про фотографії, які були зроблені після 9 березня
aimg Анастасія Никончук
Фото: війна в Ірані (GettyImages)

Компанія Planet Labs, що займається комерційною супутниковою зйомкою, заявила про тимчасове обмеження доступу до зображень Ірану і зони конфлікту на Близькому Сході на прохання уряду США.

Американська компанія Planet Labs повідомила в суботу, що тимчасово обмежуватиме публікацію супутникових знімків Ірану та регіонів конфлікту на Близькому Сході.

Рішення ухвалили за запитом уряду США, воно спрямоване на запобігання використанню цих зображень противниками Сполучених Штатів та їхніх союзників.

Компанія уточнила, що публікація знімків відбуватиметься тільки в разі нагальної потреби або якщо це становить суспільний інтерес.

Водночас знімки важкодоступних територій залишаються цінним ресурсом для ЗМІ та дослідників, зазначають експерти.

Розширення затримки публікації

Раніше Planet Labs вже вводила 14-денну затримку надання зображень Близького Сходу, і нова політика фактично розширює ці обмеження.

Компанія уточнила, що знімки, зроблені з 9 березня, будуть приховані, а терміни дії заходів залежать від тривалості конфлікту в регіоні.

Контроль інших постачальників

Інші постачальники супутникових даних, включно з Vantor, застосовують власні методи контролю публікацій.

Однак уряд США офіційно з ними не зв'язувався, підкреслили в Planet Labs.

Передісторія конфлікту

Напруженість у регіоні загострилася після атаки США та Ізраїлю на об'єкти в Ірані 28 лютого.

У відповідь Тегеран завдав ударів по ізраїльських об'єктах і американських базах у країнах Перської затоки, включно із Саудівською Аравією, Кувейтом і Бахрейном.

Нагадуємо, що Іран оголосив про готовність забезпечити вільний прохід через Ормузьку протоку лише для суден, що перевозять товари першої необхідності, тоді як для решти судноплавство буде обмежено.

Зазначимо, що в Ірані заявили про можливі удари поблизу АЕС Бушер, наголосивши на потенційній радіаційній загрозі для населення країн Перської затоки та провівши паралелі з подіями на Запорізькій АЕС.

