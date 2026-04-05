Planet Labs приховує супутникові знімки Ірану на прохання США

Американська компанія Planet Labs повідомила в суботу, що тимчасово обмежуватиме публікацію супутникових знімків Ірану та регіонів конфлікту на Близькому Сході.

Рішення ухвалили за запитом уряду США, воно спрямоване на запобігання використанню цих зображень противниками Сполучених Штатів та їхніх союзників.

Компанія уточнила, що публікація знімків відбуватиметься тільки в разі нагальної потреби або якщо це становить суспільний інтерес.

Водночас знімки важкодоступних територій залишаються цінним ресурсом для ЗМІ та дослідників, зазначають експерти.

Розширення затримки публікації

Раніше Planet Labs вже вводила 14-денну затримку надання зображень Близького Сходу, і нова політика фактично розширює ці обмеження.

Компанія уточнила, що знімки, зроблені з 9 березня, будуть приховані, а терміни дії заходів залежать від тривалості конфлікту в регіоні.

Контроль інших постачальників

Інші постачальники супутникових даних, включно з Vantor, застосовують власні методи контролю публікацій.

Однак уряд США офіційно з ними не зв'язувався, підкреслили в Planet Labs.

Передісторія конфлікту

Напруженість у регіоні загострилася після атаки США та Ізраїлю на об'єкти в Ірані 28 лютого.

У відповідь Тегеран завдав ударів по ізраїльських об'єктах і американських базах у країнах Перської затоки, включно із Саудівською Аравією, Кувейтом і Бахрейном.