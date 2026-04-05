Протест поза законом? У Тель-Авіві жорстко розігнали мітинг проти війни з Іраном (відео)

У суботу ввечері, 4 квітня, на площі Хабіма в Тель-Авіві відбулися жорсткі зіткнення між правоохоронцями та учасниками антивоєнного мітингу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel .

Поліція застосувала проти мітингувальників силу навіть попри те, що Верховний суд юстиції незадовго до початку мітингу видав тимчасовий наказ, який фактично забороняє правоохоронцям силою розганяти протести менш ніж 600 учасників у Хабімі та менше 150 у Єрусалимі, Хайфі та Кфар-Сабі.

Конфлікт розгорівся на тлі триваючої справи у Верховному суді юстиції щодо права громадян на протест в умовах воєнного стану. Однак, як тільки на площі зібралися люди, поліція оголосила демонстрацію незаконною.

За версією правоохоронців, кількість протестувальників перевищила ліміт, що розв’язало їм руки для силових дій.

До речі, ситуація загострилася, коли на місце прибули кінні офіцери. На кадрах із місця подій видно, як поліція силою штовхає демонстрантів, намагаючись витіснити їх із площі.

Одним із затриманих став організатор протесту Алон Лі Грін. Перед арештом він встиг виступити з емоційною промовою через мегафон.

"Поліція знову нам погрожує, ніби наша демонстрація не є легальною. Немає жодної незаконної демонстрації! Ми тут, щоб сказати: досить вічної війни. Ми не довіряємо цьому уряду", - заявив він.

Мітингарі протестують проти ескалації конфлікту з Іраном та політики безпеки кабінету Нетаньягу. Опозиція вже назвала дії поліції "прямим порушенням судового наказу" та спробою придушити свободу слова.

Наразі кілька активістів перебувають у поліцейських автозаках біля площі.