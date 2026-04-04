Іран оголосив про готовність відкрити Ормузьку протоку, але не для всіх суден

17:59 04.04.2026 Сб
2 хв
Поки що незрозуміло, які товари Іран визначатиме, як ті, що можна пропустити через протоку
aimg Антон Корж
Іран оголосив про готовність відкрити Ормузьку протоку, але не для всіх суден Ілюстративне фото: іранський режим з березня заблокував Ормузьку протоку (Getty Images)

Іран заявив про те, що готовий відкрити вільний прохід Ормузькою протокою суднам, які перевозять "товари першої необхідності". Для інших суден прохід буде закритий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Іранське державне пропагандистське агентство Tasnim опублікувало документ, автором якого є заступник з питань комерційного розвитку Хуман Фатхі, а отримувачем - голова іранської організації портів і морського транспорту.

В документі зазначається, що "цим надається дозвіл на транзит суден, що перевозять товари першої необхідності - особливо товари широкого вжитку та товари для худоби" через заблоковану Іраном Ормузьку протоку.

Наказ поширюється виключно на судна, які "прямують до іранських портів або які наразі працюють у цьому регіоні". Так звані "виконавчі органи" Ірану повинні вжити заходів для того, щоб сприяти проходженню суден.

Проте поки що незрозуміло, які товари Іран визначатиме "товарами першої необхідності". Також незрозуміло, чи зможуть проходити з цими вантажами судна, що належать країнам, оголошеним тегеранським режимом "ворожими".

Зазначимо, розвідка США вважає, що Іран найближчим часом навряд чи відкриє Ормузьку протоку, оскільки контроль над цією ключовою артерією світових поставок нафти є головним важелем Тегерану на США.

Як відомо, Іран заблокував Ормузьку протоку ще на початку війни зі США та Ізраїлем. З тих пір у світі підскочили ціни на нафту, оскільки багато суден з "чорним золотом" не змогли пройти протокою.

Росіяни атакували Київ дронами: в офісній будівлі спалахнула пожежа
