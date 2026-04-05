Planet Labs скрывает спутниковые снимки Ирана по просьбе США

Компания Planet Labs, занимающаяся коммерческой спутниковой съемкой, заявила о временном ограничении доступа к изображениям Ирана и зоны конфликта на Ближнем Востоке по просьбе правительства США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Reuters.
Решение было принято по запросу правительства США и направлено на предотвращение использования этих изображений противниками Соединенных Штатов и их союзников.
Компания уточнила, что публикация снимков будет происходить только в случае срочной необходимости или если это представляет общественный интерес.
В то же время, снимки труднодоступных территорий остаются ценным ресурсом для СМИ и исследователей, отмечают эксперты.
Ранее Planet Labs уже вводила 14-дневную задержку предоставления изображений Ближнего Востока, и новая политика фактически расширяет эти ограничения.
Компания уточнила, что снимки, сделанные с 9 марта, будут скрыты, а сроки действия мер зависят от продолжительности конфликта в регионе.
Другие поставщики спутниковых данных, включая Vantor, применяют собственные методы контроля публикаций.
Однако правительство США официально с ними не связывалось, подчеркнули в Planet Labs.
Напряженность в регионе обострилась после атаки США и Израиля на объекты в Иране 28 февраля.
В ответ Тегеран осуществил удары по израильским объектам и американским базам в странах Персидского залива, включая Саудовскую Аравию, Кувейт и Бахрейн.
Напоминаем, что Иран объявил о готовности обеспечить свободный проход через Ормузский пролив только для судов, перевозящих товары первой необходимости, тогда как для остальных судоходство будет ограничено.
Отметим, что в Иране заявили о возможных ударах вблизи АЭС Бушер, подчеркнув потенциальную радиационную угрозу для населения стран Персидского залива и проведя параллели с событиями на Запорожской АЭС.