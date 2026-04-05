RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Planet Labs скрывает спутниковые снимки Ирана по просьбе США

04:55 05.04.2026 Вс
2 мин
Речь идет о фотографиях, которые были сделаны после 9 марта
aimg Анастасия Никончук
Фото: война в Иране (GettyImages)

Компания Planet Labs, занимающаяся коммерческой спутниковой съемкой, заявила о временном ограничении доступа к изображениям Ирана и зоны конфликта на Ближнем Востоке по просьбе правительства США.

Американская компания Planet Labs сообщила в субботу, что будет временно ограничивать публикацию спутниковых снимков Ирана и регионов конфликта на Ближнем Востоке.

Решение было принято по запросу правительства США и направлено на предотвращение использования этих изображений противниками Соединенных Штатов и их союзников.

Компания уточнила, что публикация снимков будет происходить только в случае срочной необходимости или если это представляет общественный интерес.

В то же время, снимки труднодоступных территорий остаются ценным ресурсом для СМИ и исследователей, отмечают эксперты.

Расширение задержки публикации

Ранее Planet Labs уже вводила 14-дневную задержку предоставления изображений Ближнего Востока, и новая политика фактически расширяет эти ограничения.

Компания уточнила, что снимки, сделанные с 9 марта, будут скрыты, а сроки действия мер зависят от продолжительности конфликта в регионе.

Контроль других поставщиков

Другие поставщики спутниковых данных, включая Vantor, применяют собственные методы контроля публикаций.

Однако правительство США официально с ними не связывалось, подчеркнули в Planet Labs.

Предыстория конфликта

Напряженность в регионе обострилась после атаки США и Израиля на объекты в Иране 28 февраля.

В ответ Тегеран осуществил удары по израильским объектам и американским базам в странах Персидского залива, включая Саудовскую Аравию, Кувейт и Бахрейн.

Напоминаем, что Иран объявил о готовности обеспечить свободный проход через Ормузский пролив только для судов, перевозящих товары первой необходимости, тогда как для остальных судоходство будет ограничено.

Отметим, что в Иране заявили о возможных ударах вблизи АЭС Бушер, подчеркнув потенциальную радиационную угрозу для населения стран Персидского залива и проведя параллели с событиями на Запорожской АЭС.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
