В Ірані зробили цинічну заяву про удар біля Бушерської АЕС та згадали про українську ЗАЕС

16:40 04.04.2026 Сб
В Ірані порівняли удари біля Бушерської атомної електростанції з атаками на українську Запорізьку АЕС
Юлія Маловічко
В Ірані зробили цинічну заяву про удари поблизу АЕС Бушер, наголосивши на загрозі радіації для населення країн Перської затоки. Ще в Тегерані провели паралелі до атак на Запорізьку АЕС.

Про це заявив глава МЗС Ірану Аббас Арагчі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в мережі Х.

"Пам'ятаєте обурення Заходу щодо бойових дій поблизу Запорізької атомної електростанції в Україні? Ізраїль та США вже чотири рази бомбардували нашу АЕС у Бушері", - написав Арагчі.

Він також зробив маніпулятивну заяву про загрозу розповсюдження радіації на країни Перської затоки у разі ударів по АЕС в Бушері.

"Радіоактивні опади покладуть край життю в столицях країн Ради співробітництва арабських держав Перської затоки, а не в Тегерані", - сказав глава іранського МЗС.

Удар по Бушерській АЕС та ситуація на Близькому Сході

Нагадаємо, в Ірані 4 квітня заявили про новий американо-ізраїльський удар поблизу Бушерської атомної електростанції. За даними Тегерану снаряд влучив біля огорожі об’єкта. В результаті загинув співробітник служби охорони, але основні секції станції не постраждали

Іран також стверджує, що це вже четвертий удар по Бушерській АЕС від початку нинішньої війни.

Щодо ударів по Запорізькій АЕС, як відомо, Росія регулярно створює військові ризики навколо електростанції - обстріли, мінування, використання території станції як бази. Часто удари спрямовані не прямо по реакторах, а по інфраструктурі: лініях електропередач, підстанціях, енергомережі.

З боку МАГАТЕ регулярно реагують на це, висловлюють побоювання та закликають до режиму тиші біля Запорізької АЕС.

Останнім часом з боку США лунають заяви про швидке завершення війни в Ірані - впродовж кількох тижнів. При цьому президент США Дональд Трамп пригрозив Тегерану нищівним ударом і пообіцяв повернути ісламську державу в "кам'яний вік".

