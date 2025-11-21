План Трампа пропонує здати Росії територію розміром із Люксембург, - AFP

Повідомляється, що такого висновку видання дійшло, ґрунтуючись на аналізі даних американського Інституту вивчення війни (ISW).

Зокрема, ініціатива США передбачає згоду України вийти з території приблизно 2300 кв. кілометрів. Для порівняння - площа Люксембургу становить 2590 кв. кілометрів.

Пропонується, щоб Київ вивів війська з майже 5000 кв. кілометрів у Донецькій області. За планом Трампа ця зона має нібито стати буферною. Так само Сили оборони України мають залишити все ще утримувані 45 кв. кілометрів у Луганській області.

В обмін на це Москва повинна вийти:

з 2000 кв. кілометрів у Харківській області

з 450 кв. кілометрів у Дніпропетровській області

з 300 кв. кілометрів у Сумській області

з 20 кв. кілометрів у Чернігівській області

Які ще територіальні моменти зачіпає план Трампа

План також передбачає визнання Криму, Донецької та Луганської областей де-факто російськими.

Крім того, заморозка по лінії фронту фактично залишить під контролем Москви "сухопутний коридор" до Криму через окуповані частини Запорізької та Херсонської областей.

Зрештою, запропонований США план вимагає від України поступитися 20% території в обмін на 0,5%.