План Трампа предлагает сдать России территорию размером с Люксембург, - AFP

Сообщается, что к такому выводу издание пришло, основываясь на анализе данных американского Института изучения войны (ISW).

В частности, инициатива США предусматривает согласие Украины выйти с территории примерно 2300 кв. километров. Для сравнения - площадь Люксембурга составляет 2590 кв. километров.

Предлагается, чтобы Киев вывел войска с почти 5000 кв. километров в Донецкой области. По плану Трампа эта зона должна якобы стать буферной. Так же Силы обороны Украины должны оставить все еще удерживаемые 45 кв. километров в Луганской области.

В обмен на это Москва должна выйти:

с 2000 кв. километров в Харьковской области

с 450 кв. километров в Днепропетровской области

с 300 кв. километров в Сумской области

с 20 кв. километров в Черниговской области

Какие еще территориальные моменты затрагивает план Трампа

План также предусматривает признание Крыма, Донецкой и Луганской областей де-факто российскими.

Кроме того, заморозка по линии фронта фактически оставит под контролем Москвы "сухопутный коридор" в Крым через оккупированные части Запорожской и Херсонской областей.

В конечном итоге, предложенный США план требует от Украины уступить 20% территории в обмен на 0,5%.