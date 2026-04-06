Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

План провалився: Трамп хотів озброїти іранців, щоб спровокувати нове повстання

19:10 06.04.2026 Пн
2 хв
Американський лідер лютує та обіцяє розправу
aimg Марія Науменко
Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп заявив, що зброя, яку мали передати іранському народу, не дійшла до адресатів, оскільки її привласнили посередники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Трампа в ефірі ABC News.

Читайте також: Трамп відкинув пропозицію про перемир'я з Іраном на 45 днів, - CNN

"Ми надіслали трохи зброї. Вона мала дістатися іранському народу. Знаєте, що сталося? Ті, через кого ми її надіслали, залишили її собі", - підкреслив Трамп.

Він додав, що розлючений через зрив цього плану, і пригрозив причетним жорсткими наслідками.

"Я дуже розлючений на певну групу людей, і вони заплатять за це високу ціну", - додав американський лідер.

Окремо Трамп висловив думку, що отримання зброї могло б швидко змінити ситуацію всередині Ірану. За його словами, після цього іранський народ почав би чинити опір.

"Якби у них була зброя, Іран здався б за дві секунди", - підсумував він.

Нагадаємо, переговори про розблокування Ормузької протоки поки не дали результату. 5 квітня президент США Дональд Трамп публічно зажадав від Ірану відкрити протоку до вечора 7 квітня, пригрозивши у разі відмови знищенням усіх електростанцій країни.

Того ж дня Тегеран відповів, що готовий піти на такий крок лише після отримання компенсації за збитки, завдані війною.

А вже 6 квітня Reuters повідомило, що Іран відкинув і пропозицію Пакистану про тимчасове припинення вогню в обмін на розблокування протоки, що свідчить про подальший провал дипломатичних спроб знизити напругу.

