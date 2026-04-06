План провалився: Трамп хотів озброїти іранців, щоб спровокувати нове повстання

"Ми надіслали трохи зброї. Вона мала дістатися іранському народу. Знаєте, що сталося? Ті, через кого ми її надіслали, залишили її собі", - підкреслив Трамп.

Він додав, що розлючений через зрив цього плану, і пригрозив причетним жорсткими наслідками.

"Я дуже розлючений на певну групу людей, і вони заплатять за це високу ціну", - додав американський лідер.

Окремо Трамп висловив думку, що отримання зброї могло б швидко змінити ситуацію всередині Ірану. За його словами, після цього іранський народ почав би чинити опір.

"Якби у них була зброя, Іран здався б за дві секунди", - підсумував він.