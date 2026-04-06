План провалився: Трамп хотів озброїти іранців, щоб спровокувати нове повстання

Президент США Дональд Трамп заявив, що зброя, яку мали передати іранському народу, не дійшла до адресатів, оскільки її привласнили посередники.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Трампа в ефірі ABC News.
"Ми надіслали трохи зброї. Вона мала дістатися іранському народу. Знаєте, що сталося? Ті, через кого ми її надіслали, залишили її собі", - підкреслив Трамп.
Він додав, що розлючений через зрив цього плану, і пригрозив причетним жорсткими наслідками.
"Я дуже розлючений на певну групу людей, і вони заплатять за це високу ціну", - додав американський лідер.
Окремо Трамп висловив думку, що отримання зброї могло б швидко змінити ситуацію всередині Ірану. За його словами, після цього іранський народ почав би чинити опір.
"Якби у них була зброя, Іран здався б за дві секунди", - підсумував він.
Нагадаємо, переговори про розблокування Ормузької протоки поки не дали результату. 5 квітня президент США Дональд Трамп публічно зажадав від Ірану відкрити протоку до вечора 7 квітня, пригрозивши у разі відмови знищенням усіх електростанцій країни.
Того ж дня Тегеран відповів, що готовий піти на такий крок лише після отримання компенсації за збитки, завдані війною.
А вже 6 квітня Reuters повідомило, що Іран відкинув і пропозицію Пакистану про тимчасове припинення вогню в обмін на розблокування протоки, що свідчить про подальший провал дипломатичних спроб знизити напругу.