План провалился: Трамп хотел вооружить иранцев, чтобы спровоцировать новое восстание

"Мы прислали немного оружия. Оно должно было достаться иранскому народу. Знаете, что произошло? Те, через кого мы его отправили, оставили его себе", - подчеркнул Трамп.

Он добавил, что в ярости из-за срыва этого плана, и пригрозил причастным жесткими последствиями.

"Я очень зол на определенную группу людей, и они заплатят за это высокую цену", - добавил американский лидер.

Отдельно Трамп выразил мнение, что получение оружия могло бы быстро изменить ситуацию внутри Ирана. По его словам, после этого иранский народ начал бы сопротивляться.

"Если бы у них было оружие, Иран сдался бы за две секунды", - подытожил он.