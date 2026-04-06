План провалился: Трамп хотел вооружить иранцев, чтобы спровоцировать новое восстание
Президент США Дональд Трамп заявил, что оружие, которое должны были передать иранскому народу, не дошло до адресатов, поскольку его присвоили посредники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Трампа в эфире Fox News, которое цитирует Clash Report.
"Мы прислали немного оружия. Оно должно было достаться иранскому народу. Знаете, что произошло? Те, через кого мы его отправили, оставили его себе", - подчеркнул Трамп.
Он добавил, что в ярости из-за срыва этого плана, и пригрозил причастным жесткими последствиями.
"Я очень зол на определенную группу людей, и они заплатят за это высокую цену", - добавил американский лидер.
Отдельно Трамп выразил мнение, что получение оружия могло бы быстро изменить ситуацию внутри Ирана. По его словам, после этого иранский народ начал бы сопротивляться.
"Если бы у них было оружие, Иран сдался бы за две секунды", - подытожил он.
Напомним, переговоры о разблокировании Ормузского пролива пока не дали результата. 5 апреля президент США Дональд Трамп публично потребовал от Ирана открыть пролив до вечера 7 апреля, пригрозив в случае отказа уничтожением всех электростанций страны.
В тот же день Тегеран ответил, что готов пойти на такой шаг только после получения компенсации за ущерб, нанесенный войной.
А уже 6 апреля Reuters сообщило, что Иран отверг и предложение Пакистана о временном прекращении огня в обмен на разблокирование пролива, что свидетельствует о дальнейшем провале дипломатических попыток снизить напряжение.