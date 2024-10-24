Зеленський підтвердив розробку внутрішнього плану посилення України: що у ньому буде

Україна розробляє внутрішній план посилення. Він стане в один ряд з планом перемоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в Telegram .

За словами президента, за організацію роботи відповідатиме секретар Ради нацбезпеки та оборони Олександр Литвиненко.

Він додав, що така ініціатива стосується: фронту, ОПК, економіки та фінансів, інформаційної сфери, забезпечення справедливості, регіональної роботи та інших стратегічних галузей.

" За підсумками засідання доручив членам Ставки підготувати визначені частини нашого внутрішнього плану посилення України . Поряд з планом перемоги мають опрацювати всі необхідні кроки України, які забезпечать нашій державі внутрішні результати", - наголосив Зеленський.

Глава держави розповів, що сьогодні, 24 жовтня, провів Ставку верховного головнокомандувача.

Другий план України

Нагадаємо, ще вчора, 23 жовтня, ВВС Україна з посиланням на джерела повідомило, що президент України Володимир Зеленський готує ще один план, який буде спрямований на дії всередині країни.

При цьому, за словами співрозмовників, такий план не повинен стати альтернативою плану перемоги.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк прокоментував YouTube-каналу РБК-Україна такі чутки. За його словами, план перемоги спрямований на партнерів, але є й друга складова - мобілізація самої України.

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