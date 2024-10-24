Путін вперше зробив заяву про війська КНДР в Росії

Держдума ратифікувала договір про "всеосяжне стратегічне партнерство" з Північною Кореєю. Документ передбачає "надання взаємної допомоги в разі агресії" проти одного з його учасників.

Про це заявив російський диктатор Володимир Путін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ .

На підсумковій пресконференції саміту БРІКС Путіна запитали, чи не є присутність військових КНДР серйозною ескалацією конфлікту, на що Путін відповів, що це частина договору з КНДР.

Російський диктатор нагадав, що Держдума ратифікувала договір з Північною Кореєю, який був підписаний Путіним у Пхеньяні влітку цього року. За його словами, даний документ передбачає "надання взаємної допомоги в разі агресії" проти одного з його учасників.

"Подивимося, як розвиватиметься цей процес", - додав Путін.

Ба більше, російський диктатор вкотре вигадав, що "не дії Росії призвели до ескалації" і звинуватив західні країни в тому, що вони допомагають Україні воювати.