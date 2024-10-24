Путін вперше зробив заяву про війська КНДР в Росії
Держдума ратифікувала договір про "всеосяжне стратегічне партнерство" з Північною Кореєю. Документ передбачає "надання взаємної допомоги в разі агресії" проти одного з його учасників.
Про це заявив російський диктатор Володимир Путін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.
На підсумковій пресконференції саміту БРІКС Путіна запитали, чи не є присутність військових КНДР серйозною ескалацією конфлікту, на що Путін відповів, що це частина договору з КНДР.
Російський диктатор нагадав, що Держдума ратифікувала договір з Північною Кореєю, який був підписаний Путіним у Пхеньяні влітку цього року. За його словами, даний документ передбачає "надання взаємної допомоги в разі агресії" проти одного з його учасників.
"Подивимося, як розвиватиметься цей процес", - додав Путін.
Ба більше, російський диктатор вкотре вигадав, що "не дії Росії призвели до ескалації" і звинуватив західні країни в тому, що вони допомагають Україні воювати.
Північнокорейські військові в Росії
Нагадаємо, що раніше стало відомо, що КНДР відправила на територію Росії тисячі свої військових.
Сьогодні ГУР оприлюднило заяву, яка вказує на те, що Північна Корея перекинула до Росії вже близько 12 тисяч військових. Мало того, частина з них вже знаходиться в зоні бойових дій в Курській області.
Тим часом західне видання Financial Times заявило, що Путін робить ставку на солдатів Північної Кореї, щоб відвоювати частину Курської області, яку контролює Україна.
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