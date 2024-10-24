Українців попередили про підготовку мітингів-провокацій у багатьох містах
Українців попередили про підготовку до проведення мітингів-провокацій. Вони можуть відбутися у багатьох містах України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони у Telegram.
Як зазначає розвідка, анонімні акаунти у месенджері Telegram шукають людей, згодних за гроші вийти на "мітинги". Такі акції спрямовані на дискредитацію військово-політичного керівництва України, зокрема спецслужб.
Тих, хто купується, просять знімати фото та відео з провокативних протестів. У ГУР наголошують, що пропагандисти хочуть створити "картинку" з метою суспільної поляризації та створенню напруги всередині України.
Відповідні проплачені мітинги хочуть зібрати у Києві, Одесі, Дніпрі та інших обласних центрах.
"Воєнна розвідка застерігає громадян України від участі у шкідливих для національної безпеки заходах", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, СБУ затримала агентів російської розвідки, які готувалися вчинити теракт у Києві. Вони повинні були підготувати саморобний вибуховий пристрій та підірвати його в одному із багатолюдних місць столиці.
Також нагадаємо, 14 жовтня в Україні зафіксували хвилю масових "замінувань". У низці регіонів повідомили про нібито мінування шкіл, адмінбудівель, органів влади, судів.
Як повідомили у поліції, правоохоронці опрацювали понад 2 тисячі викликів про мінування. Більшість відповідних повідомлень були з російських IP-адрес.
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