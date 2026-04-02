"План мрії Путіна": прем'єр Польщі назвав п'ять загроз, які грають на руку Кремлю

Польський прем'єр Дональд Туск назвав дії Трампа, Орбана і загрозу розпаду НАТО "планом мрії Путіна" - і пояснив чому.
Як повідомляє РБК-Україна, про це Туск написав у соцмережі Х.
Польський прем'єр зібрав у одному дописі кілька фактів, які зараз відбуваються одночасно.
"Загроза розпаду НАТО, послаблення санкцій проти Росії, масштабна енергетична криза в Європі, припинення допомоги Україні та блокування Орбаном кредиту для Києва - все це схоже на план мрії Путіна", - написав Туск.
Також напередодні польський прем'єр різко розкритикував угорського лідера Віктора Орбана та його міністра закордонних справ Петера Сійярто.
Приводом стали повідомлення у ЗМІ про тісні зв'язки угорського уряду з Москвою. Туск не стримувався у висловлюваннях.
Зокрема, він назвав аудіозапис розмови Сійярто з Лавровим "гнітючим" та підтвердженням "глибоко тривожних" відносин між Будапештом та Москвою.
