"План мечты Путина": премьер Польши назвал пять угроз, которые играют на руку Кремлю

"План мечты Путина": что имеет в виду Туск

Польский премьер собрал в одной заметке несколько фактов, которые сейчас происходят одновременно.

"Угроза распада НАТО, ослабление санкций против России, масштабный энергетический кризис в Европе, прекращение помощи Украине и блокирование Орбаном кредита для Киева - все это похоже на план мечты Путина", - написал Туск.

Также накануне польский премьер резко раскритиковал венгерского лидера Виктора Орбана и его министра иностранных дел Петера Сийярто.

Поводом стали сообщения в СМИ о тесных связях венгерского правительства с Москвой. Туск не сдерживался в высказываниях.

В частности, он назвал аудиозапись разговора Сийярто с Лавровым "удручающим" и подтверждением "глубоко тревожных" отношений между Будапештом и Москвой.

Напомним, Трамп в обращении к нации заявил, что США почти не импортируют нефть через Ормузский пролив и не планируют этого делать.

Как сообщало РБК-Украина, он предложил странам, которые зависят от этого маршрута, или покупать нефть у США, или самостоятельно разблокировать пролив.