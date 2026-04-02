Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

"План мечты Путина": премьер Польши назвал пять угроз, которые играют на руку Кремлю

12:45 02.04.2026 Чт
2 мин
Дональд Туск забил тревогу из-за Трампа и Орбана
aimg Елена Чупровская
Фото: премьер-министр Польши Дональд Туск (Getty Images)

Польский премьер Дональд Туск назвал действия Трампа, Орбана и угрозу распада НАТО "планом мечты Путина" - и объяснил почему.

"План мечты Путина": что имеет в виду Туск

Польский премьер собрал в одной заметке несколько фактов, которые сейчас происходят одновременно.

"Угроза распада НАТО, ослабление санкций против России, масштабный энергетический кризис в Европе, прекращение помощи Украине и блокирование Орбаном кредита для Киева - все это похоже на план мечты Путина", - написал Туск.

Также накануне польский премьер резко раскритиковал венгерского лидера Виктора Орбана и его министра иностранных дел Петера Сийярто.

Поводом стали сообщения в СМИ о тесных связях венгерского правительства с Москвой. Туск не сдерживался в высказываниях.

В частности, он назвал аудиозапись разговора Сийярто с Лавровым "удручающим" и подтверждением "глубоко тревожных" отношений между Будапештом и Москвой.

Напомним, Трамп в обращении к нации заявил, что США почти не импортируют нефть через Ормузский пролив и не планируют этого делать.

Как сообщало РБК-Украина, он предложил странам, которые зависят от этого маршрута, или покупать нефть у США, или самостоятельно разблокировать пролив.

После начала операции против Ирана Тегеран перекрыл этот стратегический коридор, через который проходит около 20% мировой добычи нефти.

Тем временем в перечне требований Ирана к США появился пункт, которого раньше не было. В частности, они хотят, чтобы мир признал их суверенитет в отношении Ормузского пролива. Иранские власти хотят превратить водную артерию в источник миллиардов долларов.

