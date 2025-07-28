Піжамний стиль повертається: як носити шорти та сорочки цього літа, щоб виглядати модно

Чому всі зараз у "піжамі"?

Піжамний стиль, який колись асоціювався лише з домашнім гардеробом, тепер офіційно вийшов на вулиці.

Модниці обирають комплекти зі шортів і сорочок із натуральних тканин - льону, бавовни, віскози - й носять їх буквально скрізь: на прогулянку, до кав’ярні, на вечірку біля басейну чи навіть у подорож.

Чому піжамний стиль - це тренд цього літа (фото: instagram.com/mi_lady_shopp)

Зірки вже давно додали подібні комплекти до своїх базових літніх образів.

Як носити піжамний комплект у місті

З акцентом на аксесуари

Щоб не виглядати надто "домашньо", додайте до образу великі сережки, сонцезахисні окуляри, капелюх і сумку з текстури - наприклад, з ротанга чи джуту. Це миттєво перетворить піжамний лук на міський.

Як носити піжамний комплект у місті (фото: instagram.com/svok.brand)

Міксуйте з каблуками або мюлями

Якщо плануєте зустріч або вечірку - одягніть комплект із босоніжками на підборах чи стильними мюлями. Контраст між неформальним одягом і "вечірнім" взуттям виглядає дуже свіжо.

Як носити піжамний комплект у місті (фото: instagram.com/marie.helenedbs)

Грайте з кольорами

Влітку актуальні всі відтінки пастелі, а також смужка, геометрія чи флористичний принт. Втім, універсальним варіантом залишаються білі або пісочні комплекти - вони пасують до будь-якого взуття й аксесуарів.

Як носити піжамний комплект у місті (фото: instagram.com/svok.brand​​​​​​​)

Відпочинок? Обирайте лляні варіанти

Для відпустки біля моря чи прогулянки узбережжям ідеальним варіантом стане комплект із льону.

Він дозволяє тілу "дихати", захищає від спеки та при цьому виглядає дуже розслаблено й естетично. До нього можна додати купальник, солом’яний капелюх і сандалі - образ готовий.