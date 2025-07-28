Піжамний стиль повертається: як носити шорти та сорочки цього літа, щоб виглядати модно

Цього літа мода закликає нас не ускладнювати: комфорт і стиль знову йдуть пліч-о-пліч. Один із головних трендів сезону - піжамні комплекти зі шортів і сорочок - захопив стрітстайл та Instagram-стрічки інфлюенсерок з усього світу. Легкі тканини, розслаблені силуети та effortless-шик - усе, що потрібно для ідеального літнього образу.
Як носити цей тренд і виглядати стильно в будь-якій ситуації - дізнайтеся у матеріалі на РБК-Україна.
Піжамний стиль, який колись асоціювався лише з домашнім гардеробом, тепер офіційно вийшов на вулиці.
Модниці обирають комплекти зі шортів і сорочок із натуральних тканин - льону, бавовни, віскози - й носять їх буквально скрізь: на прогулянку, до кав’ярні, на вечірку біля басейну чи навіть у подорож.
Зірки вже давно додали подібні комплекти до своїх базових літніх образів.
З акцентом на аксесуари
Щоб не виглядати надто "домашньо", додайте до образу великі сережки, сонцезахисні окуляри, капелюх і сумку з текстури - наприклад, з ротанга чи джуту. Це миттєво перетворить піжамний лук на міський.
Міксуйте з каблуками або мюлями
Якщо плануєте зустріч або вечірку - одягніть комплект із босоніжками на підборах чи стильними мюлями. Контраст між неформальним одягом і "вечірнім" взуттям виглядає дуже свіжо.
Грайте з кольорами
Влітку актуальні всі відтінки пастелі, а також смужка, геометрія чи флористичний принт. Втім, універсальним варіантом залишаються білі або пісочні комплекти - вони пасують до будь-якого взуття й аксесуарів.
Для відпустки біля моря чи прогулянки узбережжям ідеальним варіантом стане комплект із льону.
Він дозволяє тілу "дихати", захищає від спеки та при цьому виглядає дуже розслаблено й естетично. До нього можна додати купальник, солом’яний капелюх і сандалі - образ готовий.
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