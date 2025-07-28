Пижамный стиль возвращается: как носить шорты и рубашки этим летом, чтобы выглядеть модно

Почему все сейчас в "пижаме"?

Пижамный стиль, который когда-то ассоциировался только с домашним гардеробом, теперь официально вышел на улицы.

Модницы выбирают комплекты из шорт и рубашек из натуральных тканей - льна, хлопка, вискозы - и носят их буквально везде: на прогулку, в кафе, на вечеринку у бассейна или даже в путешествие.

Почему пижамный стиль - это тренд этого лета (фото: instagram.com/mi_lady_shopp)

Звезды уже давно добавили подобные комплекты в свои базовые летние образы.

Как носить пижамный комплект в городе

С акцентом на аксессуары

Чтобы не выглядеть слишком "по-домашнему", добавьте к образу крупные серьги, солнцезащитные очки, шляпу и сумку из текстуры - например, из ротанга или джута. Это мгновенно превратит пижамный лук в городской.

Как носить пижамный комплект в городе (фото: instagram.com/svok.brand)

Миксуйте с каблуками или мюлями

Если планируете встречу или вечеринку - наденьте комплект с босоножками на каблуках или стильными мюлями. Контраст между неформальной одеждой и "вечерней" обувью выглядит очень свежо.

Как носить пижамный комплект в городе (фото: instagram.com/marie.helenedbs)

Играйте с цветами

Летом актуальны все оттенки пастели, а также полоска, геометрия или флористический принт. Впрочем, универсальным вариантом остаются белые или песочные комплекты - они подходят к любой обуви и аксессуарам.

Как носить пижамный комплект в городе (фото: instagram.com/svok.brand)

Отдых? Выбирайте льняные варианты

Для отпуска у моря или прогулки по побережью идеальным вариантом станет комплект из льна.

Он позволяет телу "дышать", защищает от жары и при этом выглядит очень расслабленно и эстетично. К нему можно добавить купальник, соломенную шляпу и сандалии - образ готов.