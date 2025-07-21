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Шорти, сорочка і бахрома: Катерина Кузнєцова показала стильний "лук" для відпустки

Понеділок 21 липня 2025 15:59
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Шорти, сорочка і бахрома: Катерина Кузнєцова показала стильний "лук" для відпустки Катерина Кузнєцова (колаж: РБК-Україна)
Автор: Катерина Собкова

Акторка Катерина Кузнєцова поділилася модним образом для літнього відпочинку - шорти з етнічними деталями, легка сорочка з елементами печворк і бахрома створили стильний мікс бохо та еко-естетики.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на її Instagram.

Який "лук" вибрала актриса

Джинсова сорочка

Сорочка пошита з різних клаптиків тканини (така техніка називається "печворк"): основними є блоки з матеріалу, що нагадує витерту або зістарену джинсову тканину світло-блакитного відтінку.

Також присутні вставки зі світлішої тканини, як-от льон або бавовна, бежевих або кремових відтінків, що мають м'якший і повітряніший вигляд.

Однією з найбільш помітних деталей є бахрома. Вона розташована на швах або краях різних клаптів тканини, особливо на плечах і рукавах, створюючи динамічний і "незавершений" вигляд, що характерно для бохо-стилю.

Шорти, сорочка і бахрома: Катерина Кузнєцова показала стильний &quot;лук&quot; для відпустки

Катя Кузнєцова показала образ з цікавою сорочкою (фото: instagram.com/katykino)

Топ (верх від купальника)

Білий, простий, із зав'язками спереду додає образу легкості та літнього настрою.

Шорти, сорочка і бахрома: Катерина Кузнєцова показала стильний &quot;лук&quot; для відпустки

Катя Кузнєцова показала образ із шортами на літо 2025 (фото: instagram.com/katykino)

Шорти

Для пляжного образу вона вибрала короткі бежеві шорти з натурального льону.

На шортах Катерини Кузнєцової ми бачимо цікаві декоративні елементи, що надають їм унікального вигляду і підкреслюють етнічний стиль образу.

Це в'язані елементи блакитного та бежевого відтінків у техніці макраме. Вони мають складний, ажурний візерунок і розташовані асиметрично, переважно на передній частині шортів.

Образ має дуже природний, спокійний вигляд і гармонійно вписується в пустельний ландшафт на задньому плані. Волосся майорить на вітрі, що посилює відчуття свободи та легкості.

Шорти, сорочка і бахрома: Катерина Кузнєцова показала стильний &quot;лук&quot; для відпустки

Катерина Кузнєцова (фото: instagram.com/katykino)

Стиль

Бохо-шик

Це домінуючий стиль. Він характеризується вільним, невимушеним кроєм, натуральними тканинами (такими як льон, бавовна, джинс), багатошаровістю, використанням етнічних мотивів, бахроми, мережива, вишивки, а також відсутністю жорстких рамок і правил.

Він часто асоціюється з творчими, вільними людьми та духом хіпі. Сорочка-печворк з бахромою, шорти з аплікаціями й загальна розслабленість образу ідеально вписуються в бохо-шик.

Шорти, сорочка і бахрома: Катерина Кузнєцова показала стильний &quot;лук&quot; для відпустки

Катя Кузнєцова показала, як одягатися влітку 2025 (фото: instagram.com/katykino)

Етнічний стиль

Цей стиль проявляється через елементи, що нагадують ручну роботу і традиційні ремесла.

Плетені вставки на шортах і клаптикова техніка сорочки можуть бути інтерпретовані як відсилання до народних мотивів різних культур. Він часто переплітається з бохо-стилем, оскільки обидва цінують унікальність і справжність.

Шорти, сорочка і бахрома: Катерина Кузнєцова показала стильний &quot;лук&quot; для відпустки

Актриса Кузнєцова показала модний лук на літо 2025 (фото: instagram.com/katykino)

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