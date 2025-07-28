ua en ru
Пн, 28 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Пижамный стиль возвращается: как носить шорты и рубашки этим летом, чтобы выглядеть модно

Понедельник 28 июля 2025 07:15
UA EN RU
Пижамный стиль возвращается: как носить шорты и рубашки этим летом, чтобы выглядеть модно Как носить шорты и рубашки в пижамном стиле (коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

Этим летом мода призывает нас не усложнять: комфорт и стиль снова идут бок о бок. Один из главных трендов сезона - пижамные комплекты из шорт и рубашек - захватил стритстайл и Instagram-ленты инфлюенсерок со всего мира. Легкие ткани, расслабленные силуэты и effortless-шик - все, что нужно для идеального летнего образа.

Как носить этот тренд и выглядеть стильно в любой ситуации - узнайте в материале на РБК-Украина.

Почему все сейчас в "пижаме"?

Пижамный стиль, который когда-то ассоциировался только с домашним гардеробом, теперь официально вышел на улицы.

Модницы выбирают комплекты из шорт и рубашек из натуральных тканей - льна, хлопка, вискозы - и носят их буквально везде: на прогулку, в кафе, на вечеринку у бассейна или даже в путешествие.

Пижамный стиль возвращается: как носить шорты и рубашки этим летом, чтобы выглядеть модноПочему пижамный стиль - это тренд этого лета (фото: instagram.com/mi_lady_shopp)

Звезды уже давно добавили подобные комплекты в свои базовые летние образы.

Как носить пижамный комплект в городе

С акцентом на аксессуары

Чтобы не выглядеть слишком "по-домашнему", добавьте к образу крупные серьги, солнцезащитные очки, шляпу и сумку из текстуры - например, из ротанга или джута. Это мгновенно превратит пижамный лук в городской.

Пижамный стиль возвращается: как носить шорты и рубашки этим летом, чтобы выглядеть модноКак носить пижамный комплект в городе (фото: instagram.com/svok.brand)

Миксуйте с каблуками или мюлями

Если планируете встречу или вечеринку - наденьте комплект с босоножками на каблуках или стильными мюлями. Контраст между неформальной одеждой и "вечерней" обувью выглядит очень свежо.

Пижамный стиль возвращается: как носить шорты и рубашки этим летом, чтобы выглядеть модноКак носить пижамный комплект в городе (фото: instagram.com/marie.helenedbs)

Играйте с цветами

Летом актуальны все оттенки пастели, а также полоска, геометрия или флористический принт. Впрочем, универсальным вариантом остаются белые или песочные комплекты - они подходят к любой обуви и аксессуарам.

Пижамный стиль возвращается: как носить шорты и рубашки этим летом, чтобы выглядеть модноКак носить пижамный комплект в городе (фото: instagram.com/svok.brand)

Отдых? Выбирайте льняные варианты

Для отпуска у моря или прогулки по побережью идеальным вариантом станет комплект из льна.

Он позволяет телу "дышать", защищает от жары и при этом выглядит очень расслабленно и эстетично. К нему можно добавить купальник, соломенную шляпу и сандалии - образ готов.

Вас может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
Красота
Новости
Сутки на фронте: минус 80 оккупантов под Покровском, были попытки прорыва на Приднепровск
Сутки на фронте: минус 80 оккупантов под Покровском, были попытки прорыва на Приднепровск
Аналитика
"В аспирантуру до войны идти не хотели": интервью с МОН про украинскую науку
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина "В аспирантуру до войны идти не хотели": интервью с МОН про украинскую науку