Pixel 11 стал заложником ИИ: смартфон Google проигрывает флагманам конкурентов

Google сделала ставку на ИИ, однако Pixel 11 не смог скрыть слабее железо. Gemini получило немало новых функций, однако технические эксперты считают, что программные возможности не компенсируют отставание смартфона от конкурентов.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Android Authority .

В чем Pixel 11 проигрывает другим флагманам?

Аналитики отмечают, что Google годами опирается на оптимизацию ПО, однако аппаратная часть флагманов 2026 года существенно отстает от предложений Apple, Samsung и китайских брендов.

Пока конкуренты внедряют новые технологии, Pixel 11 сохраняет концепцию, мало чем отличающуюся от моделей прошлых лет.

Основные претензии специалистов к аппаратной части:

Процессор: чипсет Tensor G6 демонстрирует производительность на уровне среднего сегмента и существенно проигрывает актуальным Snapdragon и Apple A-серии в трудных задачах и играх.

Автономность и зарядка: конкуренты переходят на кремний-углеродные аккумуляторы емкостью до 7 000 мАч со сверхбыстрой зарядкой, тогда как складной Pixel 11 Pro Fold получил батарею на 4 750 мАч - даже меньше, чем у предшественника.

Камеры: флагманский сегмент активно внедряет 200-мегапиксельные перископические модули, а Google продолжает использовать устаревшую оптическую формулу.

Новые фишки: вместо кардинального улучшения железа разработчики добавили уведомление HiLight, которое эксперты сравнивают с бесполезным датчиком температуры из прошлых поколений смартфонов.

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Что потребуют пользователи от будущего Pixel 12?

Опросы показывают четкий тренд:

65 процентов респондентов считают, что в Pixel 12 компания должна отдать приоритет аппаратному обеспечению.

За дальнейшее развитие исключительно ИИ проголосовали всего 2 процента.

Важно, что большинство функций Gemini работает через облако и доступно на других смартфонах, поэтому покупка Pixel теряет уникальную ценность, если железо не соответствует ценнику.

Эксперты резюмируют: Pixel 11 доказал лидерство Google в сфере программного ИИ, но будущий Pixel 12 должен доказать, что компания способна создавать конкурентное железо.