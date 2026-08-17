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Google випадково розкрила новий гаджет: він з'явився серед Pixel 11

15:18 17.08.2026 Пн
2 хв
Техногігант випробовує новий трекер із дисплеєм
aimg Ольга Завада
Google випадково розкрила новий гаджет: він з'явився серед Pixel 11 У промо-роликах Pixel 11 засвітився невідомий девайс (фото: Pexels)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Google могла ненароком розкрити новий пристрій Pixel. Гаджет із прямокутним екраном з'явився у промо Pixel 11, хоча під час презентації його не анонсували.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на 9to5Google.

Дизайн та параметри секретного гаджета

Згідно з оприлюдненими скриншотами промо-матеріалів, новий пристрій має такі характеристики:

Дисплей та форма: гаджет оснащений видовженим прямокутним екраном із закругленими кутами, що відрізняє його від круглого Pixel Watch 5 та повністю безекранного Fitbit Air.

Елементи керування та кольори: на корпусі не помітно фізичних кнопок, а сам пристрій продемонстровано у відтінках Olive та Fog, які відповідають палітрі нової серії Pixel 11.

Інтерфейс: на екрані помітна компактна адаптація графічної оболонки Pixel Watch.

Google випадково розкрила новий гаджет: він з'явився серед Pixel 11

Google випадково показала новий фітнес-трекер (скриншот: Reddit)

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Позиціонування та припущення щодо релізу

Поява девайса одразу в кількох рекламних роликах знижує ймовірність помилки рендерингу чи випадкового використання тестових графічних ресурсів.

Що припускають технологічні експерти?

Ймовірний Fitbit Charge 7: аналітики вважають, що пристрій є спадкоємцем модельного ряду Fitbit Charge 6, випущеного майже три роки тому.

Ніша на ринку: гаджет має посісти проміжне місце між базовим безекранним трекером Fitbit Air та повнофункціональним смарт-годинником Pixel Watch 5, пропонуючи відстеження показників здоров'я для користувачів, яким потрібен дисплей.

Google випадково розкрила новий гаджет: він з'явився серед Pixel 11

Це може бути наступник Fitbit Charge (скриншот: Reddit)

Офіційна реакція: компанія Google наразі утримується від коментарів щодо згадки неанонсованого пристрою в промо-матеріалах.

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