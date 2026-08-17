Google випадково розкрила новий гаджет: він з'явився серед Pixel 11

Google могла ненароком розкрити новий пристрій Pixel. Гаджет із прямокутним екраном з'явився у промо Pixel 11, хоча під час презентації його не анонсували.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на 9to5Google .

Дизайн та параметри секретного гаджета

Згідно з оприлюдненими скриншотами промо-матеріалів, новий пристрій має такі характеристики:

Дисплей та форма: гаджет оснащений видовженим прямокутним екраном із закругленими кутами, що відрізняє його від круглого Pixel Watch 5 та повністю безекранного Fitbit Air.

Елементи керування та кольори: на корпусі не помітно фізичних кнопок, а сам пристрій продемонстровано у відтінках Olive та Fog, які відповідають палітрі нової серії Pixel 11.

Інтерфейс: на екрані помітна компактна адаптація графічної оболонки Pixel Watch.

Google випадково показала новий фітнес-трекер (скриншот: Reddit)

Позиціонування та припущення щодо релізу

Поява девайса одразу в кількох рекламних роликах знижує ймовірність помилки рендерингу чи випадкового використання тестових графічних ресурсів.

Що припускають технологічні експерти?

Ймовірний Fitbit Charge 7: аналітики вважають, що пристрій є спадкоємцем модельного ряду Fitbit Charge 6, випущеного майже три роки тому.

Ніша на ринку: гаджет має посісти проміжне місце між базовим безекранним трекером Fitbit Air та повнофункціональним смарт-годинником Pixel Watch 5, пропонуючи відстеження показників здоров'я для користувачів, яким потрібен дисплей.

Це може бути наступник Fitbit Charge (скриншот: Reddit)

Офіційна реакція: компанія Google наразі утримується від коментарів щодо згадки неанонсованого пристрою в промо-матеріалах.