За півтора місяці "азовці" взяли у полон десятки росіян на Торецькому напрямку, - Клименко

Протягом останніх півтора місяця бійці бригади "АЗОВ" на Торецькому напрямку поповнили обмінний фонд більше ніж 30 окупантами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Міністерства внутрішніх справ (МВС) Ігоря Клименка.

"Під час робочої поїздки на Донеччину заслухав командування 12-ї бригади Національної гвардії України "АЗОВ" та стрілецького батальйону Національної поліції. Вони разом несуть службу на торецькому напрямку, методично знищуючи росіян", - розповів Клименко.

Він додав, що протягом минулого тижня бійці бойових підрозділів знищили 178 окупантів. Ще 40 військових Росії отримали поранення.

Також воїни продовжують поповнювати обмінний фонд. Лише за півтора місяця бійці "АЗОВу" взяли у полон більше 30 окупантів.

Втрати Росії у війні

Від початку повномасштабної війни втрати ворога склали більше 815 тисяч одиниць живої сили. За минулу добу, 16 січня, Сили оборони знищили ще 1670 російських військових. Також було уражено:

12 танків;

13 бойових броньованих машин;

4 артилерійські системи.

Нещодавно Сили оборони взяли в полон перших військових КНДР у Курській області.