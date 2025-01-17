За добу росіяни втратили на фронті 1670 солдатів і понад 150 одиниць техніки, - ЗСУ
Фото: (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
За останню добу з 16 на 17 січня, російська армія втратила на фронті 1670 солдатів, 12 танків і 13 бойових броньованих машин.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.01.25 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 815 820 (+1670) осіб ліквідовано;
- танків - 9803 (+12) од.;
- бойових броньованих машин - 20 381 (+13) од.;
- артилерійських систем - 22 019 (+4) од.;
- РСЗВ - 1262 од.;
- засоби ППО - 1046 од.;
- літаків - 369 од.;
- гелікоптерів - 331 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 22 566 (+63) од.;
- крилатих ракет - 3049 од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 34 256 (+124) од.;
- спеціальної техніки - 3699 (+2) од.
Ситуація на фронті й повітряні атаки РФ
За даними Інституту вивчення війни (ISW), Сили оборони мали успіх в Курській області, але росіяни тиснуть на п'яти напрямках у Донецькій області.
Впродовж ночі агресор знову атакував Україну дронами-камікадзе типу "Шахед".
Зокрема, під ударом БпЛА опинився південь Одеської області. А в Київській області через падіння уламків дрону зазнала поранень дитина.
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