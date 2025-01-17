За добу росіяни втратили на фронті 1670 солдатів і понад 150 одиниць техніки, - ЗСУ

За останню добу з 16 на 17 січня, російська армія втратила на фронті 1670 солдатів, 12 танків і 13 бойових броньованих машин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.01.25 орієнтовно склали:

Ситуація на фронті й повітряні атаки РФ

За даними Інституту вивчення війни (ISW), Сили оборони мали успіх в Курській області, але росіяни тиснуть на п'яти напрямках у Донецькій області.

Впродовж ночі агресор знову атакував Україну дронами-камікадзе типу "Шахед".

Зокрема, під ударом БпЛА опинився південь Одеської області. А в Київській області через падіння уламків дрону зазнала поранень дитина.

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