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За добу росіяни втратили на фронті 1670 солдатів і понад 150 одиниць техніки, - ЗСУ

П'ятниця 17 січня 2025 07:28
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За добу росіяни втратили на фронті 1670 солдатів і понад 150 одиниць техніки, - ЗСУ Фото: (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Валерій Савицький

За останню добу з 16 на 17 січня, російська армія втратила на фронті 1670 солдатів, 12 танків і 13 бойових броньованих машин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.01.25 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 815 820 (+1670) осіб ліквідовано;
  • танків - 9803 (+12) од.;
  • бойових броньованих машин - 20 381 (+13) од.;
  • артилерійських систем - 22 019 (+4) од.;
  • РСЗВ - 1262 од.;
  • засоби ППО - 1046 од.;
  • літаків - 369 од.;
  • гелікоптерів - 331 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 22 566 (+63) од.;
  • крилатих ракет - 3049 од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 34 256 (+124) од.;
  • спеціальної техніки - 3699 (+2) од.

За добу росіяни втратили на фронті 1670 солдатів і понад 150 одиниць техніки, - ЗСУ

Ситуація на фронті й повітряні атаки РФ

За даними Інституту вивчення війни (ISW), Сили оборони мали успіх в Курській області, але росіяни тиснуть на п'яти напрямках у Донецькій області.

Впродовж ночі агресор знову атакував Україну дронами-камікадзе типу "Шахед".

Зокрема, під ударом БпЛА опинився південь Одеської області. А в Київській області через падіння уламків дрону зазнала поранень дитина.

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