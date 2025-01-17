За полтора месяца "азовцы" взяли в плен десятки россиян на Торецком направлении, - Клименко
В течение последних полутора месяцев бойцы бригады "АЗОВ" на Торецком направлении пополнили обменный фонд более чем 30 оккупантами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Министерства внутренних дел (МВД) Игоря Клименко.
"Во время рабочей поездки в Донецкую область заслушал командование 12-й бригады Национальной гвардии Украины "АЗОВ" и стрелкового батальона Национальной полиции. Они вместе несут службу на торецком направлении, методично уничтожая россиян", - рассказал Клименко.
Он добавил, что в течение прошлой недели бойцы боевых подразделений уничтожили 178 оккупантов. Еще 40 военных России получили ранения.
Также воины продолжают пополнять обменный фонд. Только за полтора месяца бойцы "АЗОВа" взяли в плен более 30 оккупантов.
Потери России в войне
С начала полномасштабной войны потери врага составили более 815 тысяч единиц живой силы. За минувшие сутки, 16 января, Силы обороны уничтожили еще 1670 российских военных. Также было поражено:
- 12 танков;
- 13 боевых бронированных машин;
- 4 артиллерийские системы.
Недавно Силы обороны взяли в плен первых военных КНДР в Курской области.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.