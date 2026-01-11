На півночі Покровська десантники відбили масований штурм росіян (відео)

Понад 20 російських піхотинців намагалися скористатися погодними умовами для прихованого висування та пересування в напрямку українських позицій. Однак десантники своєчасно виявили противника та відкрили вогонь.

Завдяки злагодженим діям українські військові завдали вогневого ураження по штурмовій групі. Після цього окупанти втратили можливість продовжувати наступ і були змушені ховатися в приватних будинках та підвальних приміщеннях.

Під час подальшої дорозвідки підрозділи 25-ї ОПДБр ліквідували противника.

У бригаді оприлюднили відео відбиття атаки та завершального етапу знищення штурмової групи.