RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Обстрел Киева Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

На севере Покровска десантники отбили массированный штурм россиян (видео)

Иллюстративное фото: на севере Покровска десантники отбили массированный штурм россиян (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

На севере Покровска российские оккупационные войска пытались осуществить штурм позиций подразделений 25 отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады 7 корпуса Штурмовых войск ДШВ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 7 корпус ДШВ.

Более 20 российских пехотинцев пытались воспользоваться погодными условиями для скрытого выдвижения и передвижения в направлении украинских позиций. Однако десантники своевременно обнаружили противника и открыли огонь.

Благодаря слаженным действиям украинские военные нанесли огневое поражение по штурмовой группе. После этого оккупанты потеряли возможность продолжать наступление и были вынуждены прятаться в частных домах и подвальных помещениях.

Во время дальнейшей доразведки подразделения 25-й ОПДБр ликвидировали противника. В бригаде обнародовали видео отражения атаки и завершающего этапа уничтожения штурмовой группы.

 

Украинские воины отбили штурм под Покровском

Ранее, 7 января, сообщалось, что бойцы 46-й отдельной аэромобильной Подольской бригады ДШВ ВСУ остановили масштабную атаку российских войск на Покровском направлении.

По информации командования Десантно-штурмовых войск, враг шел в наступление с привлечением танков, бронетехники и пехоты, однако благодаря слаженным действиям инженерных подразделений, артиллерии и операторов дронов штурм был успешно отбит.

В результате боев противник понес существенные потери: украинские защитники уничтожили два танка, две боевые бронемашины и другую технику.

Также мы писали, что украинские подразделения контролируют северную часть Покровска и сдерживают врага на подступах к Мирнограду. По словам командующего НГУ Александра Пивненко, продолжается накопление сил для контрштурмов, однако погодные условия осложняют боевые действия.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПокровскВойна в Украине