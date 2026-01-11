На севере Покровска десантники отбили массированный штурм россиян (видео)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 7 корпус ДШВ.

Более 20 российских пехотинцев пытались воспользоваться погодными условиями для скрытого выдвижения и передвижения в направлении украинских позиций. Однако десантники своевременно обнаружили противника и открыли огонь.

Благодаря слаженным действиям украинские военные нанесли огневое поражение по штурмовой группе. После этого оккупанты потеряли возможность продолжать наступление и были вынуждены прятаться в частных домах и подвальных помещениях.

Во время дальнейшей доразведки подразделения 25-й ОПДБр ликвидировали противника. В бригаде обнародовали видео отражения атаки и завершающего этапа уничтожения штурмовой группы.