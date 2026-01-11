ua en ru
На севере Покровска десантники отбили массированный штурм россиян (видео)

Украина, Воскресенье 11 января 2026 09:50
На севере Покровска десантники отбили массированный штурм россиян (видео) Иллюстративное фото: на севере Покровска десантники отбили массированный штурм россиян (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

На севере Покровска российские оккупационные войска пытались осуществить штурм позиций подразделений 25 отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады 7 корпуса Штурмовых войск ДШВ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 7 корпус ДШВ.

Более 20 российских пехотинцев пытались воспользоваться погодными условиями для скрытого выдвижения и передвижения в направлении украинских позиций. Однако десантники своевременно обнаружили противника и открыли огонь.

Благодаря слаженным действиям украинские военные нанесли огневое поражение по штурмовой группе. После этого оккупанты потеряли возможность продолжать наступление и были вынуждены прятаться в частных домах и подвальных помещениях.

Во время дальнейшей доразведки подразделения 25-й ОПДБр ликвидировали противника. В бригаде обнародовали видео отражения атаки и завершающего этапа уничтожения штурмовой группы.

Украинские воины отбили штурм под Покровском

Ранее, 7 января, сообщалось, что бойцы 46-й отдельной аэромобильной Подольской бригады ДШВ ВСУ остановили масштабную атаку российских войск на Покровском направлении.

По информации командования Десантно-штурмовых войск, враг шел в наступление с привлечением танков, бронетехники и пехоты, однако благодаря слаженным действиям инженерных подразделений, артиллерии и операторов дронов штурм был успешно отбит.

В результате боев противник понес существенные потери: украинские защитники уничтожили два танка, две боевые бронемашины и другую технику.

Также мы писали, что украинские подразделения контролируют северную часть Покровска и сдерживают врага на подступах к Мирнограду. По словам командующего НГУ Александра Пивненко, продолжается накопление сил для контрштурмов, однако погодные условия осложняют боевые действия.

