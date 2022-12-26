UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

На півночі Косова біля патруля НАТО пролунали постріли

Фото: місія НАТО в Косові KFOR (jfcnaples.nato.int/kfor/media-center)
Автор: Володимир Костирін

На півночі Косова поруч із патрулем KFOR (місія НАТО в цій частково визнаній державі) пролунали постріли, де місцеві серби встановили блокпости на дорогах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зазначається, що на момент пострілів у районі Зубін-Потік ніхто не постраждав, також не було пошкоджень транспорту.

У місії НАТО KFOR не уточнили, звідки саме було зроблено постріли. При цьому прозвучали вони неподалік місця, де встановлені барикади сербів, виставлені активістами, щоб не дати поліції з Приштини патрулювати район.

За даними сербської газети "Вечірні новини", у місті Зубін-Потік було чути автоматну стрілянину і сталися сутички біля барикад увечері 25 грудня. Перед цим косовський політик Альбін Курті заявляв, що "барикади не можуть продовжуватися нескінченно" і заборонив патріарху Порфирію в'їзд до Косова та Метохії.

Місцеві серби, населення яких становить близько 50 тисяч осіб на півночі Косова, збудували барикади після того, як 10 грудня поліція заарештувала колишнього сербського поліцейського за звинуваченням у нападі на правоохоронців, що діяли під час попередньої акції протесту.

Нагадаємо, на кордоні частково визнаного Косова сталося зіткнення між сербськими правоохоронцями та протестувальниками, які влаштували акцію біля КПП "Ярині", де місія НАТО збільшила чисельність своїх патрулів на тлі мітингу.

Також повідомлялося, що влада частково визнаного Косова заборонила в'їзд сербському патріарху Порфирію, який збирався відвідати Печську патріархію на території країни.

Що відбувається в Косові та чи розпочнеться нова війна на Балканах, читайте у нашому матеріалі

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТОКосовоСербия