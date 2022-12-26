На півночі Косова біля патруля НАТО пролунали постріли

Зазначається, що на момент пострілів у районі Зубін-Потік ніхто не постраждав, також не було пошкоджень транспорту.

У місії НАТО KFOR не уточнили, звідки саме було зроблено постріли. При цьому прозвучали вони неподалік місця, де встановлені барикади сербів, виставлені активістами, щоб не дати поліції з Приштини патрулювати район.

За даними сербської газети "Вечірні новини", у місті Зубін-Потік було чути автоматну стрілянину і сталися сутички біля барикад увечері 25 грудня. Перед цим косовський політик Альбін Курті заявляв, що "барикади не можуть продовжуватися нескінченно" і заборонив патріарху Порфирію в'їзд до Косова та Метохії.

Місцеві серби, населення яких становить близько 50 тисяч осіб на півночі Косова, збудували барикади після того, як 10 грудня поліція заарештувала колишнього сербського поліцейського за звинуваченням у нападі на правоохоронців, що діяли під час попередньої акції протесту.